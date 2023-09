Shell grootste daler in nipt hogere AEX

Shell was woensdag de sterkste daler in de AEX-index op het Damrak, die een nipte winst liet zien. Het olie- en gasconcern profiteerde een dag eerder nog van de sterk gestegen olieprijzen. Die vielen woensdag echter weer wat terug. Het aandeel zakte daarop 1 procent.

De olieprijzen staakten de sterke opmars, waarbij de prijzen dinsdag opliepen tot de hoogste niveaus in ruim een jaar tijd. Een vat Amerikaanse olie zakte 1,1 procent in prijs tot 90,23 dollar. Brentolie werd 1 procent goedkoper op 93,41 dollar per vat. Dinsdag kostte een vat Brent voor het eerst sinds november vorig jaar meer dan 95 dollar.

Ook meldde persbureau Bloomberg dat Shell noodgedwongen een deel van de activiteiten van zijn Rotterdamse raffinaderij moest stopzetten vanwege een gaslek. Hoewel de raffinaderij, de grootste van Europa, wel blijft draaien zal de gedeeltelijke stopzetting mogelijk gevolgen hebben voor de productie van diesel en vliegtuigbrandstof. Shell wilde desgevraagd geen commentaar geven vanwege de “marktgevoeligheid” van de raffinaderij-activiteiten.

Beleggers kijken verder vooral uit naar het rentebesluit van de Federal Reserve, dat na de slotbel op de Europese markten bekend wordt gemaakt. De Amerikaanse centrale bank zal vrijwel zeker een nieuwe pauze houden met zijn renteverhogingen.

De AEX noteerde in de ochtendhandel 0,1 procent hoger op 735,55 punten. De MidKap steeg 0,8 procent tot 849,85 punten. De beurs in Frankfurt won 0,4 procent en Parijs bleef vrijwel onveranderd. Londen klom 0,5 procent, na een onverwachte daling van de Britse inflatie in augustus. De euro was 1,0677 dollar waard, tegen 1,0682 dollar een dag eerder.

Speciaalchemiebedrijf DSM-Firmenich was koploper in de AEX, met een winst van 1,4 procent. Uitzender Randstad volgde met een plus van 0,8 procent. Naast Shell stond platenlabel UMG onderaan met een min van 0,5 procent.

In de MidKap steeg Just Eat Takeaway 7 procent. Een Amerikaanse rechter heeft geoordeeld dat de maaltijdbezorgers DoorDash, Uber Eats en GrubHub, onderdeel van Just Eat Takeaway, de stad New York kunnen aanklagen over de wet over het aftoppen van de commissies die maaltijdbezorgbedrijven mogen opleggen aan restaurants.

CTP klom 0,8 procent. De logistiek vastgoedinvesteerder verwacht voor dit jaar een stijging van de winst per aandeel van tussen de 11 en 14 procent. Ook handhaafde het bedrijf voorafgaand aan zijn beleggersdag de groeidoelstellingen en het dividendbeleid.