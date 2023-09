Pomphoudersclub: blij dat verhoging brandstofaccijns niet doorgaat

Het is goed nieuws dat de Tweede Kamer een streep zet door een verhoging van de brandstofaccijns per 1 januari. Dat zegt Ewout Klok, voorzitter van Belangenvereniging Tankstations (BETA). Volgens hem is dit vooral erg belangrijk voor Nederlandse pomphouders in de grensstreek omdat het prijsverschil met Duitsland en België daardoor niet nog verder oploopt.

“We zijn hier echt heel blij mee en het is ook terecht. Collega’s aan de grens worden hierdoor enorm geholpen”, aldus Klok. Hij had al gewaarschuwd dat als de brandstofprijzen in januari nog verder zouden stijgen dat “rampzalig” zou zijn voor pompstationhouders in de grensstreek.

Klok stelt ook dat het een goede stap is voor andere winkeliers omdat Nederlanders die in België en Duitsland gaan tanken daar dan ook vaak andere boodschappen doen. Maar ook de rest van de bevolking is volgens hem hiermee geholpen, want hogere transportkosten worden namelijk doorberekend in de prijzen. “Daardoor wordt alles nog duurder voor iedereen”, aldus Klok.

De ANWB reageert eveneens positief op het nieuws. Volgens de ANWB zit een groot deel van de Nederlanders namelijk met de huidige brandstofprijzen al financieel in de knel. De verkeersorganisatie had daarom al opgeroepen om af te zien van de verhoging.

De ANWB stelt dat uit een recente peiling bleek dat 85 procent van de leden tegen een stijging van de accijns is. “Dit is een duidelijk signaal dat de lasten op brandstof al hoog genoeg zijn en dat een verdere verhoging een negatieve impact heeft op de portemonnee van veel Nederlanders.”

De huidige korting, die per 1 januari zou vervallen, blijft een jaar langer bestaan. Ook gaat de gebruikelijke jaarlijkse verhoging eenmalig niet door. Een voorstel daartoe van VVD-fractieleider Sophie Hermans kreeg steun van SP, ChristenUnie, DENK, PVV, JA21, BBB, SGP, Groep-Van Haga en de eenpitters Pieter Omtzigt en Liane den Haan.