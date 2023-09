Brussel komt alsnog met boete voor Intel om marktmisbruik

De Europese Commissie komt alsnog met een boete van ruim 376 miljoen euro voor chipfabrikant Intel in een slepende zaak rond marktmisbruik.

Brussel had Intel in 2009 oorspronkelijk een boete opgelegd van 1,06 miljard euro. Het Amerikaanse bedrijf ging hiertegen in beroep bij de Europese rechter. Het Gerecht van de Europese Unie oordeelde in 2022 dat een deel van de beschuldiging geen steek hield. Omdat niet duidelijk was welk deel van de boete wel terecht was, maakte de rechtbank de hele boete ongedaan.

Maar de commissie vindt dat Intel wel degelijk een boete verdient vanwege overtreding van de marktregels. Daarom wordt dus nu alsnog een straf opgelegd.