De zomerzon is nog volop aanwezig, de gedachten nog heerlijk bij terrassen en vakanties, maar in de wereld van kerstpakkettenbedrijven zoals Company of Gifts en Kerstpakketten Idee, is het al volop kerst. De voorbereidingen voor de drukste tijd van het jaar zijn in volle gang. Maar wat brengt deze nieuwe golf van kerstvoorpret met zich mee? Helaas, dit jaar brengt het een wat minder feestelijk nieuwtje: een mogelijke prijsstijging van de kerstpakketten in 2023. Wij vroegen kerstpakketten experts over wat dit zal betekenen voor jouw kerstpakket.

Kerstpakkettenbranche geraakt door de economische crisis

Als je dit jaar al hebt rondgekeken voor kerstpakketten of in gesprek bent over zelf het kerstpakket samenstellen ben je wellicht al gespitst op een belangrijke verandering. Met de economische onzekerheid die momenteel heerst, worden de kosten voor grondstoffen en levensmiddelen hoger. Deze stijging heeft onvermijdelijk zijn weerslag op de kosten van kerstpakketten. De vraag die op iedereens lippen brandt: “Wordt het kerstpakket duurder in 2023?”

Met een aanhoudende economische crisis is het helaas bijna een zekerheid. Kerstpakketten leveranciers geven al aan dat de prijzen iets omhoog zullen moeten. Dit betekent echter niet dat je als bedrijf de traditie van kerstpakketten geven, hoeft op te geven.

Economische golven komen en gaan, maar de traditie van kerstpakketten blijft bestaan. Het is een tijd van waardering, verbinding en dankbaarheid. En ondanks de prijsstijging van kerstpakketten, blijft het een belangrijk gebaar dat werknemers enorm waarderen.

Personeelstekorten vertragen mogelijk levering kerstpakketten

Een tekort aan inpakkers en vervoerders blijkt een mogelijke dreiging te zijn die de tijdige levering van kerstpakketten kan vertragen. Kerstpakketten leveranciers ondervonden dit probleem vorig jaar ook al en de leveranciers die wij spraken, zijn voorbereid op een soortgelijke situatie. Toch is er niet altijd iets te regelen voor bedrijven die hun kerstpakketten laat bestellen of laat laten leveren. Het advies vanuit kerstpakket bedrijven geldt dan ook dat het noodzaak is om vroegtijdig te bestellen en ook om de kerstpakketten voor zover dat mogelijk is vroegtijdig te laten bezorgen.

Toch een groot kerstpakket

Is een groter kerstpakket de sleutel tot het behouden van je gewaardeerde personeel in deze krappe arbeidsmarkt? Het antwoord zou zomaar eens “ja” kunnen zijn. Uit voorgaande jaren blijkt dat veel werkgevers besluiten tóch voor grotere kerstpakketten naar te kiezen, ondanks mogelijke hogere kosten in 2023. Maar wat zijn de redenen achter deze trend?

Ten eerste is er het personeelstekort. Met personeelstekorten die in diverse sectoren de kop op steken, kiezen werkgevers voor genereuze kerstpakketten om hun medewerkers te waarderen en aan het bedrijf te binden.

Ook vinden werkgevers het vaak belangrijk om hun werknemers tijdens deze moeilijke tijd te ondersteunen met een kerstbonus of een groot en nuttig kerstpakket. Deze trend begon tijdens corona en hield aan door de prijsstijgingen die resulteerden uit de oorlog in Oekraïne. De kerstpakketten zijn dus sinds het begin van de pandemie groter en bevatten vaak nuttige artikelen, zoals eten, fleece dekens en verzorgingsproducten. De verwachting is dat deze trend ook dit jaar zal aanhouden.

Ten slotte zal dit jaar de verruimde vrije ruimte mogelijk ook een rol spelen. De vrije ruimte binnen de werkkostenregeling (WKR) is verruimd naar 3%. Dit stelt werkgevers in staat om de verhoogde kosten van grotere kerstpakketten (gedeeltelijk) te dekken.

Terwijl 2023 nadert, is het tijd om je kerstpakket plannen opnieuw te evalueren. Neem de huidige economische situatie en personeelstekorten in gedachten en overweeg om dit jaar een extra riant kerstpakket aan te schaffen. Jouw medewerkers zullen het ongetwijfeld waarderen en het zou zomaar eens de sleutel kunnen zijn om hen tevreden en betrokken te houden in deze uitdagende tijden.