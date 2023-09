LEGO schrapt plan voor steentjes van afgedankte plastic flessen

LEGO schrapt een plan om legosteentjes te gaan maken van gerecyclede plastic flessen. In plaats daarvan wil de Deense speelgoedfabrikant ander materiaal zoeken om de CO2-uitstoot mee terug te dingen.

Twee jaar terug presenteerde LEGO nog een prototype van een steentje dat was gemaakt met materiaal van afgedankte flessen. Destijds leek dat de beste manier om duurzamere steentjes te produceren. Maar daar komt LEGO nu op terug. De onderneming is er achter gekomen dat het gebruik van gerecycled PET de totale CO2-uitstoot niet zal verminderen, omdat er te veel nieuwe productieapparatuur voor nodig is.

Het schrappen van dit plan betekent volgens LEGO niet het einde van de duurzaamheidsambities van het bedrijf. “We testen en ontwikkelen momenteel legosteentjes gemaakt van een reeks alternatieve duurzame materialen, waaronder andere gerecyclede kunststoffen en kunststoffen gemaakt van alternatieve bronnen zoals e-methanol.”

LEGO wil in 2050 graag netto CO2-neutraal zijn en heeft een tussentijds doel gesteld voor 2032 van een reductie van 37 procent ten opzichte van de uitstoot in 2019. Met de inspanningen is veel geld gemoeid. Zo is geïnvesteerd in nieuwe CO2-neutrale fabrieken in Vietnam en de Verenigde Staten. LEGO gaat ervan uit in de vier jaar tot 2025 in totaal ruim 1,2 miljard dollar in vergroening te steken.