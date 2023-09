Curatoren willen winkels Big Bazar

De overgebleven winkels van het failliet verklaarde Big Bazar blijven de komende tijd “zoveel mogelijk” open. Dat hebben curatoren Hanneke De Coninck en Wybe Mollema aangekondigd. Of er nog een doorstart inzit voor de koopjesketen en wat dit dan betekent voor de circa 900 resterende werknemers en de schuldeisers, durven ze nog niet te zeggen. Dat gaan ze eerst onderzoeken.

De rechtbank in Amsterdam heeft Big Bazar eerder op dinsdag failliet verklaard. De keten kampte met financiƫle problemen en kreeg steeds meer klachten binnen over onbetaalde rekeningen. Ook zijn er de laatste tijd al veel winkels gesloten. Maandag deed Big Bazar nog een laatste reddingspoging in de rechtbank in Leeuwarden, maar die mislukte.

Volgens de curatoren heeft de rechter met het uitspreken van het bankroet een zogenoemde afkoelingsperiode gelast voor een periode van in ieder geval twee maanden. “Dat betekent bijvoorbeeld dat leveranciers geleverde winkelvoorraad niet mogen ophalen en verhuurders van de winkels niet tot ontruiming mogen overgaan.”

Big Bazar heeft ook meerdere winkels in Belgiƫ. Die vallen volgens de curatoren onder de Belgische tak van het bedrijf die niet failliet is verklaard.