Krant: bedrijf achter ChatGPT mogelijk al 90 miljard dollar waard

OpenAI, de maker van chatbot ChatGPT, praat met investeerders over een mogelijke aandelenverkoop waarbij de start-up zou worden gewaardeerd op 80 miljard tot 90 miljard dollar. Dat meldt zakenkrant The Wall Street Journal op basis van ingewijden. Een dergelijk prijskaartje zou betekenen dat OpenAI inmiddels bijna drie keer zo veel waard is als bij een instapmoment van investeerders eerder dit jaar. Ook zou de op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI) pionierende onderneming daarmee een van de hoogst gewaardeerde start-ups ter wereld worden.

Volgens de krant krijgen werknemers van OpenAI nu mogelijk ook de kans om hun bestaande aandelen te verkopen, in plaats van dat het bedrijf nieuwe aandelen zou uitgeven om nieuw kapitaal aan te trekken. Helemaal zeker is dat echter nog niet want hoewel OpenAI is begonnen met het pitchen van investeerders, zouden de voorwaarden van de deal nog steeds kunnen veranderen.

ChatGPT gebruikt AI om logisch klinkende teksten te schrijven. In korte tijd baarde het systeem veel opzien door teksten te creëren die lastig te onderscheiden zijn van werk van mensen. Microsoft heeft al 13 miljard dollar geïnvesteerd in OpenAI, dat mede werd opgericht door de 38-jarige ondernemer Sam Altman. Het bedrijf ligt volgens eerdere berichten op koers om een jaaromzet van 1 miljard dollar te behalen aangezien steeds meer bedrijven de technologie achter ChatGPT willen gebruiken.