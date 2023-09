Rentevrees Wall Street raakt beurswaarde Apple en Amazon

Grote techbedrijven als Apple, Microsoft, Amazon en Google-moeder Alphabet hebben dinsdag duidelijk aan beurswaarde ingeleverd op Wall Street. Amerikaanse beleggers maken zich namelijk zorgen over het door de Federal Reserve geschetste vooruitzicht dat de rente waarschijnlijk langer hoog blijft dan eerder aangenomen.

De relatief dure aandelen van technologiebedrijven verliezen doorgaans het snelst aan aantrekkelijkheid als rentes stijgen. De rentevrees laaide vorige week al op na het rentebesluit van de Fed, waarbij de koepel van centrale banken met zijn voorspellingen kwam. Dinsdag gaf Jamie Dimon, topman van de grote bank JPMorgan Chase, aan hoe hij de toekomst voor zich ziet, en dat was geen vooruitzicht waar beleggers blij mee waren.

De invloedrijke bankier zei dat zijn bank klanten waarschuwt dat ze zich moeten voorbereiden op een zogenoemd worstcasescenario waarin de rentetarieven de 7 procent zullen bereiken. Ook dreigt er volgens Dimon stagflatie. Dat is een situatie waarin hoge inflatie de economische groei vertraagt en de werkloosheid hoog blijft.

Microsoft, Alphabet en Apple gingen op de beurs tot ruim 2 procent omlaag, terwijl techgraadmeter Nasdaq 1,6 procent zakte tot 12.063,61 punten. Verder verloor de Dow-Jonesindex 1,1 procent tot 33.618,88 punten en de brede S&P 500 eindigde 1,5 procent lager op 4273,53 punten.

Amazon verloor op zijn beurt zo’n 4 procent. Bij het webwinkelconcern reageerden beleggers ook op het nieuws dat de Amerikaanse mededingingswaakhond FTC Amazon beschuldigt van monopoliegedrag op het gebied van onlinemarktplaatsen. Volgens de toezichthouder, die hierbij samen optrekt met zeventien Amerikaanse staten, dwingt Amazon verkopers op zijn platform in feite om gebruik te maken van de eigen logistieke diensten en bezorgdiensten. Ook wordt het Amazon kwalijk genomen dat het bedrijf verkopers straft die voor hun waar lagere prijzen hanteren op concurrerende sites. Amazon heeft in een reactie laten weten dat het concern zich in de rechtszaal zal verdedigen.

Tesla behoorde ook tot de verliezers op Wall Street met een min van ruim 1 procent. Beleggers verwerkten nieuws dat de Europese Commissie, naast Chinese autofabrikanten, ook wil onderzoeken in hoeverre Tesla en Europese automakers oneerlijke subsidies ontvangen in de elektrische auto-industrie in China. Naar verluidt zou het bedrijf van topman Elon Musk ook geprofiteerd kunnen hebben van Chinese subsidies.