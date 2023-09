Beleggersclub: snelle actie Philips nodig voor herstel vertrouwen

De Vereniging van Effectenbezitters (VEB) vindt dat Philips haast moet maken om niet alleen gedupeerden van defecte slaapapneu-apparaten te compenseren, maar ook de aandeelhouders. Volgens de beleggersvereniging hebben zij kapitaal ter beschikking gesteld aan het medisch-technologische concern “in de overtuiging te maken te hebben met een prudent opererende onderneming”. Maar door meldingen niet naar buiten te brengen, heeft Philips volgens de VEB “willens en wetens haar vennootschappelijke en maatschappelijke plichten verzuimd”.

Daarmee reageert de beleggersclub op berichtgeving van het NRC, waaruit naar voren kwam dat Philips jarenlang duizenden klachten van gebruikers van defecte slaapapneu-apparaten heeft achtergehouden voor de Amerikaanse toezichthouder FDA. Onder die klachten vielen ook enkele meldingen van sterfgevallen.

De slaapapneukwestie houdt Philips al jaren in zijn greep. Wereldwijd zijn miljoenen apparaten teruggeroepen waarvan isolatieschuim kon afbrokkelen of die bepaalde chemische stoffen konden afgeven na contact met schoonmaakmiddelen.

“Nieuwe onthullingen bevestigen telkens onze analyse dat de interne controlemechanismen op de kwaliteit van de productie en klachtenregistratie en -opvolging bij Philips volstrekt ondermaats waren, als ze al bestonden”, stelt de VEB in een verklaring. “Deze nieuwe onthulling is te zien als een nieuw bewijs van de bedenkelijke manier waarop Philips is omgegaan met de gezondheid van patiĆ«nten.”

De meldingen van gebruikers die zijn achtergehouden, werden uiteindelijk alsnog aan de FDA overhandigd. Volgens de VEB is het daarom “nog urgenter” dat de FDA zijn conclusies integraal publiceert. “Philips had als streven in de eerste helft van dit jaar grote stappen te zetten om deze beschamende episode een plek in de geschiedenis te geven door te schikken met diverse partijen. Dat is niet gelukt. Er is nu snel actie nodig. Het vertrouwen moet nodig worden hersteld”, meent de VEB.

De Nederlandse beurstoezichthouder AFM zegt niet in te kunnen gaan op de handelswijze van een individueel fonds als Philips. Wel zegt een woordvoerder dat de AFM er in algemene zin op toeziet dat beursgenoteerde bedrijven koersgevoelige informatie direct bekendmaken. Als blijkt dat dit niet gebeurt, volgt contact met dat bedrijf. Of dat nu ook gaat gebeuren met Philips, laat de zegsman desgevraagd in het midden. In het uiterste geval kan het achterhouden van informatie leiden tot een boete.