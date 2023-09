Grote IT-storing legt Duitse fabrieken Volkswagen plat

De Duitse autofabrikant Volkswagen kampt woensdag met een grote IT-storing waardoor meerdere fabrieken van het bedrijf in Duitsland plat zijn komen te liggen. Volkswagen doet onderzoek naar de storing bij het IT-netwerk en zegt dat nog onduidelijk is wanneer de productie weer hervat kan worden.

Door de storing in het dataverkeer zijn autofabrieken in Wolfsburg, Emden, Zwickau en Osnabrück stil komen te liggen, net als fabrieken voor onderdelen in Kassel, Braunschweig en Salzgitter. Volgens Volkswagen begon de storing aan het begin van de middag. Het zou niet om een cyberaanval gaan. Het autoconcern heeft een crisisteam opgezet.

Het is nog niet duidelijk of ook buitenlandse fabrieken last ondervinden van het probleem, aldus een woordvoerder.