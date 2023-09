McKinsey schikt voor 230 miljoen dollar om opiatencrisis VS

Adviesbureau McKinsey heeft een schikking getroffen ter waarde van 230 miljoen dollar (ongeveer 218 miljoen euro) met honderden lokale overheden en schooldistricten in de Verenigde Staten. Het bureau adviseerde farmaceutische bedrijven die mede verantwoordelijk worden gehouden voor de enorme hoeveelheid Amerikanen die verslaafd zijn geraakt aan opiaten.

McKinsey bekent in de schikking geen schuld, waardoor het de mogelijkheid van civiele procedures kan vermijden. In de rechtszaken werd McKinsey ervan beschuldigd bij te dragen aan de dodelijke drugscrisis door medicijnfabrikanten te helpen misleidende marketingplannen te ontwerpen en de verkoop van pijnstillers te stimuleren.

McKinsey werkte samen met het failliete Purdue Pharma. McKinsey hielp Purdue de verslavende pijnstiller oxycodon (merknaam: OxyContin) op de markt te zetten. OxyContin wordt gezien als het medicijn waar de Amerikaanse verslavingscrisis mee is begonnen.

De schikking van 230 miljoen dollar komt bovenop de 641,5 miljoen dollar die McKinsey al betaalde om door Amerikaanse staten aangespannen rechtszaken te schikken. Ook in die zaken erkende het bureau geen schuld.

Een enorme hoeveelheid Amerikanen is verslaafd aan een vorm van pijnstilling, wat ook wel de opiatencrisis wordt genoemd. Volgens de Amerikaanse gezondheidsdienst CDC stierven tussen 1999 en 2021 bijna 645.000 mensen in de VS aan overdoses van legale of illegale pijnstillers. Het gaat behalve om oxycodon ook om morfine-achtige middelen zoals fentanyl.