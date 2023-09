GameStop stijgt op Wall Street na aanstelling nieuwe topman

Het aandeel GameStop is donderdag 3,3 procent meer waard geworden. Beleggers leken tevreden met het nieuws dat Ryan Cohen aantreedt als nieuwe topman van de keten van videospellenwinkels. De miljardair is een grote aandeelhouder van het bedrijf en was al voorzitter van GameStop.

GameStop was een van de bedrijven die begin 2021 sterk op en neer bewoog door de zogenoemde Reddit-rally. Particuliere beleggers op dat berichtennetwerk zetten elkaar toen aan om massaal in dat bedrijf te stappen, dat daardoor veel meer waard werd op de beurs. Een veelgenoemde reden was om beleggingsfondsen die speculeerden op een koersdaling dwars te zitten.

De Dow-Jonesindex steeg 0,1 procent tot 33.591 punten en de bredere S&P opende vrijwel vlak op 4274 punten. Techbeurs Nasdaq verloor 0,3 procent tot 13.059 punten.

De beurzen in New York sloten een dag eerder nog verdeeld, nadat olie flink duurder was geworden als gevolg van een tegenvallende raming van de olievoorraden door de Amerikaanse overheid. Zo bereikte de prijs van een vat Amerikaanse olie in de nacht van woensdag op donderdag de hoogste prijs in meer dan een jaar tijd. De prijsstijging heeft ook deels te maken met productiebeperkingen die de landen van de OPEC hebben afgesproken met olielanden als Rusland en Kazachstan. Dat voedt de vrees voor een langere periode van hoge inflatie, die nadelig is voor de waarde van veel aandelen.

Een vat Amerikaanse olie was rond de openingsbel op Wall Street 0,8 procent minder waard op 92,93 dollar. Brentolie daalde 0,6 procent in prijs tot 95,93 dollar per vat. Olieconcerns ExxonMobil en Chevron koersten tot 0,2 procent hoger, na winsten op woensdag.

Technologiebedrijf Micron daalde in de eerste minuten 4,7 procent. De maker van geheugenchips kwam bij zijn kwartaalresultaten met tegenvallende vooruitzichten voor het lopende kwartaal. Zo zal onder andere het verlies forser uitvallen dan kenners hadden verwacht, mede door een zwakke vraag vanuit de markt voor smartphones en pc’s.

Tesla verloor 0,6 procent. In San Francisco is een rechtszaak tegen de fabrikant van elektrische auto’s begonnen die draait om een noodlottig ongeval met een Tesla Model 3. Nabestaanden van de verongelukte bestuurder denken dat de Autopilot-functie van de auto heeft bijgedragen aan het ongeluk.

De euro was 1,0547 dollar waard, tegenover 1,0522 dollar een dag eerder.