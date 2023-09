Ryanair moet vluchten schrappen door vertraging levering Boeings

Ryanair ziet zich genoodzaakt vluchten te schrappen uit het vluchtschema voor komende winter, vanwege vertraging in de leveringen van nieuwe vliegtuigen door Boeing. De Ierse budgetmaatschappij had verwacht tussen september en december 27 vliegtuigen te ontvangen, maar dat worden er waarschijnlijk maar veertien.

Hoeveel vluchten er precies niet door kunnen gaan is nog niet duidelijk. Reizigers zullen de komende dagen op de hoogte worden gesteld. Ryanair kan al wel zeggen dat er op de basis in Charleroi drie toestellen minder gestationeerd kunnen worden, in Dublin twee minder en op verschillende vliegvelden in Italië bij elkaar vijf minder. Ook in East Midlands, Porto en Keulen zullen er nog vliegtuigen af moeten. Ryanair heeft komende winter namelijk geen reservevliegtuigen beschikbaar, aangezien er ook gepland onderhoud moet plaatsvinden voor de ruim 550 toestellen in de vloot.

De in reizigersaantallen grootste luchtvaartmaatschappij van Europa wacht al langer op meerdere nieuwe Boeings van het type 737. “Het is zeer betreurenswaardig dat productieproblemen in Wichita en Seattle de contractuele leveringen van Boeing aan Ryanair deze winter opnieuw hebben vertraagd”, zegt Ryanair-topman Michael O’Leary. “We voeren regelmatig overleg met Boeing en ons voornaamste doel is ervoor te zorgen dat we alle 57 bestelde Boeing 737-vliegtuigen vóór eind mei 2024 geleverd krijgen.” Ryanair verwacht volgend jaar namelijk een druk zomerseizoen.