Rechter: ACM weigerde terecht vergunning voor postfusie

Concurrentiewaakhond Autoriteit Consument & Markt (ACM) weigerde in 2019 terecht om geen vergunning te verlenen voor de fusie van PostNL en Sandd. Dat stelt de rechtbank Rotterdam die vrijdag een beroep van PostNL over het ACM-besluit van destijds ongegrond heeft verklaard. Wat de gevolgen van deze beslissing precies zijn, is nog niet duidelijk. De zaak is opmerkelijk, omdat PostNL en Sandd inmiddels al jaren één bedrijf zijn. PostNL stelde eerder dat de fusie ook niet meer ongedaan kan worden gemaakt.

Over het samengaan van de postbedrijven wordt al lang juridisch gesteggeld. De ACM besloot in 2019 om geen vergunning te verlenen, omdat de fusie slecht zou zijn voor de concurrentie op de postmarkt. Maar het kabinet vond de deal toen toch nodig en besloot alsnog toestemming te geven.

Zowel de rechter als het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) oordeelde later dat het kabinet dit eigenlijk nooit had mogen doen. Daardoor ‘herleefde’ het oorspronkelijke besluit van de ACM om de vergunning te weigeren en werd het beroep van PostNL daartegen hervat.

De ACM laat weten de nieuwe uitspraak te verwelkomen. De toezichthouder wil het vonnis nu verder bestuderen en de gevolgen bespreken met alle betrokken partijen. “Er is namelijk sprake van een unieke situatie omdat de integratie van PostNL en Sandd nu al enige jaren geleden heeft plaatsgevonden”, erkent de autoriteit.

Volgens de ACM laat de uitspraak van de rechter ook zien dat het van belang is dat de overheid na de vorming van een nieuw kabinet, snel aan de slag gaat met de nieuwe Postwet. “De huidige situatie op de postmarkt vraagt om toekomstbestendige regels die zorgen voor een betaalbare en kwalitatief goede postbezorging voor mensen en bedrijven. In de tussentijd zal de ACM de postmarkt scherp in de gaten houden en erop toezien dat PostNL aan de geldende regels voldoet, onder andere op het gebied van de kwaliteit van bezorging.”

Tegen dit vonnis is ook nog hoger beroep mogelijk. PostNL overweegt daarvan gebruik te maken en kijkt naar eventuele vervolgstappen.