Beleggers kijken naar banenrapport, oliebesluit en gasmarkt

In de eerste handelsweek van de nieuwe beursmaand oktober zal de aandacht van beleggers vooral uitgaan naar het belangrijke banenrapport van de Amerikaanse overheid. Ook komen de landen van oliekartel OPEC en bondgenoten als Rusland weer bij elkaar voor een besluit over de olieprijzen. En het is interessant om de gasprijzen in de gaten te houden. Deze week is de eerste week na het dichtdraaien van de gaskraan in Groningen.

Het Amerikaanse banenrapport verschijnt vrijdag en kan van invloed zijn op het rentebeleid van de Federal Reserve. De koepel van centrale banken in Washington nam in september een pauze bij het verhogen van de rente in de strijd tegen de inflatie. Als de arbeidsmarkt er beter voorstaat dan verwacht kan dit de Fed overtuigen om de rente later misschien toch nog wat verder op te schroeven. Het ziet er sowieso naar uit dat de rente nog langere tijd op een hoog niveau moet blijven om de inflatie te beteugelen.

De OPEC komt halverwege de week bij elkaar. Volgens persbureau Reuters, dat zich baseert op ingewijden, is het onwaarschijnlijk dat de olielanden met wijzigingen komen in hun productiebeleid. De olieprijzen zijn recent al hard gestegen door zorgen over krapte op de markt. Aan de pomp merken consumenten dit in hun portemonnee. Dat geldt eveneens voor bedrijven, al komt daar deze week waarschijnlijk nog niet veel over naar buiten. De drukke periode met kwartaalcijfers van bedrijven laat nog even op zich wachten.

Het dichtdraaien van de gaskraan in Groningen heeft op korte termijn waarschijnlijk weinig gevolgen voor de gasprijs, denkt energie-expert Hans van Cleef van Publieke Zaken. Hij wees er onlangs op dat de gasvoorraden ruim op peil zijn voor de aanvang van het stookseizoen. “Meer beweging voor de prijs valt te verwachten op het moment dat de voorraden weer beginnen te dalen na de start van het stookseizoen. Aangezien de voorraden bij lange na niet voldoende zijn om aan de gasvraag te voldoen, zullen de markten zich weer gaan focussen op de vraag of er voldoende importgas beschikbaar is.”

Op Wall Street zal komende dagen waarschijnlijk ook sprake zijn van opluchting omdat de dreigende shutdown van de Amerikaanse overheid voorlopig is voorkomen. Het Congres stemde dit weekend in met een voorstel van de Republikein Kevin McCarthy voor een noodfinanciering. Als er geen oplossing was gekomen, waren tal van ambtenaren zonder salaris thuis komen te zitten, totdat er overeenstemming zou zijn bereikt over een nieuwe begroting.