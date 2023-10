Bio-sector wil verplichte etikettering voor gmo van voedsel

Biologische boeren en voedingswinkels willen dat op de etiketten in de supermarkt komt te staan of genetische technieken zijn toegepast bij de productie. Dinsdag neemt de Tweede Kamer 45.000 handtekeningen in ontvangst die zijn ingezameld met de petitie ‘houd ons voedsel gentechvrij’. De petitie wordt onder andere ondersteund door brancheorganisatie Bionext en Greenpeace.

De roep om verplichte etikettering volgt op een voorstel van de Europese Commissie om de regelgeving van Nieuwe Genomische Technieken (NGT) te versoepelen. Met nieuwe regels zou het makkelijker worden om landbouwgewassen genetisch te bewerken, bijvoorbeeld met de nieuwe techniek CRISPR-Cas. Daarmee is het relatief eenvoudig om kleine aanpassingen te doen aan erfelijk materiaal, om zo gewassen te telen die beter tegen droogte of ziektes kunnen.

Als de nieuwe Europese regelgeving er komt, betekent het dat het gebruik van technieken zoals CRISPR-Cas kunnen worden toegepast zonder dat op het etiket in de supermarkt te vermelden. Daar is de biologische sector op tegen. Die vindt dat consumenten zelf de keuze mogen maken om wel of geen genetisch gemodificeerd voedsel te eten. Ook maken biologische boeren zich zorgen over de implicaties voor hun eigen sector. Gentechnieken zijn verboden in de biologische sector, maar er is vrees dat met de nieuwe regelgeving niet langer gegarandeerd kan worden dat gewassen gentech-vrij zijn, bijvoorbeeld omdat er kruisbestuiving bij gewassen plaatsvindt.

Voorstanders van de versoepeling van NGT-regelgeving zeggen dat het nauwkeuriger en efficiƫnter ontwikkelen van plantenrassen een belangrijk instrument is om de voedselketen te beschermen in tijden van klimaatverandering en het verlies van biodiversiteit.