Damen eist compensatie overheid om sancties tegen Rusland

Scheepsbouwer Damen eist compensatie van de Nederlandse overheid voor financiële schade als gevolg van de sancties tegen Rusland. Daarvoor heeft het concern een rechtszaak aangespannen, bevestigt Damen na berichtgeving van persbureau Bloomberg.

Na de Russische inval in Oekraïne voerde de Europese Unie tal van sancties in tegen Rusland. Onder andere de export van scheepvaarttechnologie werd na het begin van de oorlog in februari 2022 verboden.

Damen had voor het uitbreken van de oorlog contracten afgesloten met Russische klanten, maar kon de bestelde schepen door de sancties niet meer leveren. Dat kostte de scheepswerf geld en Damen wil daar compensatie voor. Daarvoor stapte het bedrijf al in mei naar de rechtbank in Rotterdam. Het duurt naar verwachting tot volgend jaar voordat er een uitspraak komt.