Spaanse elektrische autofabrikant maakt debuut op Damrak

De beursgang van de Spaanse elektrische voertuigenfabrikant QEV Technologies op de Amsterdamse beurs levert het bedrijf een beurswaarde van 221 miljoen euro op. De notering volgde na een fusie met een lege beurshuls. Met het opgehaalde kapitaal wil QEV de productie in een voormalige Nissan-fabriek in Barcelona opvoeren.

QEV maakt elektrische voertuigen voor bedrijfswagenparken en het openbaar vervoer. Het bedrijf is tien jaar geleden opgericht door topman Joan Orús en richt zich op bestelbusmodellen die het proces van de laatste kilometers van pakketbezorging kunnen verduurzamen. Ook maakt het bedrijf elektrische stadsbussen. QEV maakt eigen stekkerauto’s, maar gaat ook produceren in opdracht van andere merken.

De elektrische voertuigenproducent start naar verwachting begin 2024 met de productie in het industriële gebied Zona Franca in Barcelona. De fabriek heeft een maximale jaarcapaciteit van 180.000 voertuigen. “Over drie jaar willen we 16.000 elektrische voertuigen per jaar verkopen”, licht de topman toe. Vanuit een samenwerkingsverband gaan ook andere autobedrijven aan de slag in de ‘Decarbonization Hub’. QEV telt nu zo’n honderd medewerkers, dat moet volgend jaar uitgebreid worden naar zeshonderd, vertelt Orús.

Volgens Orús is nu het perfecte moment om naar de beurs te gaan. “We komen vanuit de ontwikkeling van elektrische racevoertuigen. Die kennis over elektrische mobiliteit is heel nuttig voor de stap die we een aantal jaar geleden hebben gezet naar elektrische voertuigen en daarom is dit het moment om aan de markt te laten zien dat we een betrouwbaar bedrijf zijn.” Dit jaar verwacht QEV minstens 40 miljoen euro om te zetten, een viervoudiging ten opzichte van vorig jaar, maar mikt op maximaal 55 miljoen euro aan opbrengsten.

Het bedrijf heeft geen plannen om elders in Europa fabrieken te openen. Vanuit de ‘D-Hub’ kan de Europese markt bediend worden, is het idee. Wel zijn er plannen voor fabrieken in Zuid-Amerika en Azië. “We hebben de producten en de klanten. We zijn er klaar voor”, zegt Orús.

QEV is gefuseerd met SPEAR Investments. Die lege beurshuls, opgericht door AZ Capital en STJ Advisors, is een zogeheten spac (special purpose acquisition company). Een spac gebruikt een beursnotering om kapitaal op te halen waarmee later een overname of fusie gefinancierd kan worden.