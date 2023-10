Turkse inflatie loopt op tot ruim 61 procent

Turken waren in september ruim 61 procent meer kwijt aan hun boodschappen en diensten zoals een kappersbezoek. Daarmee is de inflatie in het land toegenomen in vergelijking met de voorgaande maanden.

De inflatie in september kwam uit op 61,5 procent, meldde het Turkse nationale statistiekbureau. Dat was in augustus nog 58,9 procent. De voor centrale bankiers vaak belangrijke kerninflatie, waar sterk schommelende prijzen voor energie en voedingsmiddelen uit zijn gefilterd, nam nog sterker toe tot 68,9 procent.

Turkije heeft al lange tijd last van een erg hoge inflatie, waarbij critici wijzen op de invloed van president Recep Tayyip Erdogan en zijn onorthodoxe ideeën over rente en prijsstijgingen. Zo meende hij lange tijd dat renteverhogingen de inflatie juist aanjagen, in plaats van afremmen. Door Erdogans invloed op de centrale bank bleven lange tijd renteverhogingen uit, waarna de prijzen in Turkije hard stegen.

Maar na de verkiezingswinst van dit voorjaar beloofde Erdogan traditioneler financieel en monetair beleid. Onder de nieuwe minister van Financiën Mehmet Simsek en centralebankbaas Hafize Gaye Erkan is het belangrijkste rentetarief ruim verdrievoudigd tot 30 procent.

De Turkse prijzen blijven hard stijgen door sterke loonsverhogingen, een hervorming van het belastingstelsel en de zwakke lira, zegt analist Bartosz Sawicki tegen persbureau AFP. Daarbij is de reële rente, oftewel de rente minus de inflatie, nog altijd negatief. Een bijkomende tegenvaller voor de Turken kunnen de almaar oplopende olieprijzen zijn.

Analist William Jackson van Capital Economics ziet juist de eerste tekenen dat de Turkse inflatie binnenkort zal afvlakken. De voor Turkse begrippen kleine toename in de inflatie zou daarop wijzen.