Voor elke situatie de juiste beveiliging met een tourniquetdeur

Toegangscontrole is belangrijk om te voorkomen dat onbevoegde mensen een terrein betreden. Hierbij wordt vaak gebruikgemaakt van een tourniquet. Het is een betrouwbare oplossing om de toegang van bezoekers te beheren. Deze beveiliging is geschikt voor diverse locaties. Wil je weten of deze oplossing interessant is voor jou? Lees dan snel verder!

Verschillende tourniquetsystemen

Verschillende locaties vragen om verschillende systemen. Het doel van de tourniquet blijft echter altijd hetzelfde: onbevoegden buiten houden. Een tourniquetdeur helpt om inzichtelijk te maken wie het terrein wel of niet mag betreden. Met name in situaties waar veel personen tegelijk een locatie betreden biedt dit veel voordelen! Vaak heb je de keuze tussen verschillende uitvoeringen, zoals:

3-armige tourniquet – draaideur met 3 armen.

4-armige tourniquet – draaideur met 4 armen.

Manshoge tourniquet – een hoog draaikruis voor toegangscontrole of het afschermen van bepaalde afdelingen.

Half hoge tourniquet – draaideur op heuphoogte.

Dubbele tourniquet – twee hoge draaikruizen naast elkaar voor locatie met een groot bezoekersvolume.

Fietstourniquet – dubbele draaideur met een fietspoort.

Keuze uit diverse materialen

Een tourniquetdeur wordt gemaakt van verschillende materialen, zoals: RVS of verzinkt staal. Het verschil tussen deze materialen zit in de sterkte en de bestendigheid tegen roest. Bij verzinkt staal is er een laag zink coating aangebracht. Bij RVS moet de samenstelling uit van de legering voor minimaal 11 tot 12% uit chroom bestaan.

Verzinkt staal is sterker, maar RVS is beter bestand tegen roest. Toch zijn beide materialen geschikt voor een tourniquetdeur. Bij Geran Access kunnen beide varianten van het draaihek in elke RAL kleur gecoat worden. Zo heeft u een product dat aansluit bij uw persoonlijke wensen.

In welke situaties gebruik je een tourniquet?

Een tourniquetdeur dwingt bezoekers om op een geordende manier een terrein te betreden. Dit is voor veel situaties interessant, vooral wanneer er sprake is van een groot bezoekersvolume. Hierbij kun je denken aan zwembaden, stadions, sportparken, fitnesscentra of hoge scholen/universiteiten. .

Daarnaast is het een ideale beveiliging tijdens festivals waarbij in een keer een groot aantal bezoekers naar binnen treedt. Ook in de foodindustrie worden tourniquetdeuren veel gebruikt. Bijvoorbeeld voor het afscheiden van een hygiënezone. Deze beveiliging geeft veel controle op de bezoekersstromen.

Een mobiele of permanente oplossing

Sommige locaties vragen om een permanente oplossing omdat er iedere dag een gecontroleerde toegang nodig is. In dit geval is er een tourniquetdeur nodig die voor langere tijd blijft staan. Bijvoorbeeld bij recreatiegelegenheden. Voor binnen wordt er vaak gekozen voor een manshoog model van glas.

Een mobiele oplossing is geschikt wanneer er tijdelijke beveiliging nodig is. Ideaal voor een meerdaags festival of een ander tijdelijk evenement. Hierbij kan de tourniquet op een voetplaat gezet worden of in een container geleverd worden. Na afloop kan de beveiliging weer weggehaald worden.

Laat je informeren

Wanneer je geïnteresseerd bent in beveiliging via een draaihek is het verstandig om je goed te oriënteren. Zoals we in deze blog beschreven hebben, zijn er veel factoren waar je uit kunt kiezen, zoals de verschillende systemen, kleuren en het materiaal.

De keuze is afhankelijk van de toegangscontrole die je wil realiseren. Laat je daarom informeren door een professionele partij en vraag naar de mogelijkheden om de toegang van bezoekers te controleren.