Volkswagen gaat batterijen produceren met Belgisch bedrijf

Volkswagen gaat samen met de Belgische Umicore-groep batterijen produceren. De twee bedrijven hebben daarvoor een gezamenlijk bedrijf, IONWAY, opgericht.

IONWAY, zal in de toekomst de Europese fabrieken van VW-dochter PowerCo voorzien van goedkope materialen voor de productie van batterijen, zo hebben VW en Umicore bekendgemaakt Volkswagen hoopt met de samenwerking de productiekosten voor elektrische auto’s omlaag te brengen.

De nieuwe joint venture, gevestigd in Brussel, zal naar verwachting uiteindelijk batterijen leveren voor 2,2 miljoen elektrische auto’s per jaar, waarmee een groot deel van de vraag in Europa zal worden gedekt. VW en Umicore zijn van plan de komende jaren in totaal 3 miljard euro in de samenwerking te investeren.

VW wil in 2030 over zes eigen batterijenfabrieken in Europa beschikken. De eerste fabriek wordt momenteel gebouwd in de Centraal-Duitse stad Salzgitter en de tweede in Spanje, nabij Valencia. De fabrieken zullen onder meer batterijen produceren voor een nieuwe elektrische auto van VW, die in 2026 voor minder dan 25.000 euro op de markt moet komen.