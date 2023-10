Volvo en Renault gaan samen elektrische bestelbusjes maken

Autoproducenten Volvo en Renault gaan samen elektrische bestelbusjes bouwen. In 2026 moet in Frankrijk de productie van de eerste FlexEVan beginnen, hebben de branchegenoten bekendgemaakt. De busjes zijn bedoeld om op een duurzamere manier producten mee thuis te bezorgen in steden. De partijen verwachten dat deze markt in 2030 drie keer zo groot is als nu.

Het Zweedse Volvo en Franse Renault investeren allebei de komende drie jaar 300 miljoen euro in het project. Ook logistiek dienstverlener CMA CGM heeft een aandeel met een investering van 120 miljoen euro in de nieuw opgezette onderneming, die nog geen naam heeft. Het Franse CMA CGM is ook grootaandeelhouder en partner van luchtvaartconcern Air France-KLM.

Renault is samen met het Amerikaanse Plug Power ook al bezig met de ontwikkeling van een bestelbus op waterstof. Renault is erop uit om de concurrentie aan te gaan met het grotere Stellantis, dat onder meer bestelbusjes van de merken Citro├źn, Fiat en Peugeot maakt.