IMF-bewindvoerder: bankenbelasting raakt mogelijk spaarrente

Het plan in de Tweede Kamer voor een hogere bankenbelasting kan ervoor zorgen dat banken hun spaarrentes minder snel opvoeren. Dat heeft bewindvoerder Paul Hilbers van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) laten weten aan het ANP.

Volgens de Nederlander, die in het bestuur zit van het IMF en nu in Marrakech is voor de jaarvergadering van het fonds, gaat het hier om een politieke keuze. “Maar je moet je ook afvragen wat de impact is voor degene die zo’n belasting raakt. Betalen de banken het van de overwinst of sleutelen ze straks aan hun eigen rentes?”

Een gelegenheidscoalitie met onder andere GroenLinks-PvdA, SP, ChristenUnie en D66 wil met een hogere bankenbelasting vanaf 2025 extra geld ophalen om in koopkrachtmaatregelen te steken. De banken maken juist stevige winsten.

De partijen mikten eerst op een extra opbrengst van 350 miljoen euro. Maar na een negatief advies daarop van het demissionair kabinet, zagen ze vorige week in dat die verhoging te gortig zou zijn. Daarom is het bedrag verlaagd naar 150 miljoen euro.

Hilbers noemt die verlaging “niet onverstandig”. Hij geeft aan het streven om meer geld op te halen te ondersteunen, en het IMF beveelt ook aan om buffers in overheidsfinanciën verder op te bouwen. Maar hij wijst er tevens op dat politici zich ook moeten realiseren wat de gevolgen van maatregelen kunnen zijn.

Het verhogen van de spaarrente is dit jaar een heikel onderwerp. De Europese Centrale Bank (ECB) is halverwege vorig jaar begonnen met het opvoeren van de rente in de strijd tegen de hoge inflatie. Maar terwijl de ECB zijn rentetarieven al met meerdere procentpunten heeft opgevoerd is de spaarrente bij de grote Nederlandse banken veel minder gestegen.

Voor minister van Financiën Sigrid Kaag was de situatie al aanleiding om banken op te roepen hun spaarrentes meer te verhogen. Maar volgens de banken zelf hangt het niveau van hun spaarrentes af van meer factoren dan alleen de rentetarieven van de ECB.

De banken zien ook niets in het plan voor een hogere bankenbelasting, lieten ze onlangs weten. Ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland hadden eveneens forse kritiek. Volgens de lobbyclubs voor het bedrijfsleven zou het verhogen van de bankbelasting en het steeds zwaarder belasten van ondernemers uiteindelijk slecht zijn voor de welvaart van alle Nederlanders. “De bankenbelasting is zorgelijk omdat het uiteindelijk doorwerkt naar de kredietverlening aan alle burgers en bedrijven”, aldus de organisaties. “Iedereen betaalt hiervoor uiteindelijk een prijs.”