Waarom Nederlandse bedrijven massaal nieuwe vrachtwagens kopen

De transportsector ziet een opvallende trend: steeds meer bedrijven investeren in het vernieuwen van hun vrachtwagenpark. Wat zit er achter deze groeiende vraag naar nieuwe vrachtwagens?

Waarom de meeste vrachtwagens een dieselmotor hebben

Voordat we ingaan op de reden dat Nederlandse bedrijven massaal nieuwe vrachtwagens aanschaffen, is het goed om eerst te kijken waarom de meeste vrachtwagens op diesel rijden. Want dit heeft namelijk meerdere redenen.

Vrachtwagens kopen met een dieselmotor is een voordelige keuze voor Nederlandse bedrijven. Dieselmotoren zijn gemaakt voor het afleggen van grote afstanden, onder meer omdat ze minder toeren hoeven te maken van benzine motoren. Natuurlijk is dit een belangrijk aspect voor transportbedrijven, aangezien de wagens vrijwel constant in gebruik zijn.

Een ander voordeel van een vrachtwagen met dieselmotor ten opzichte van benzine, is dat je meer kilometers kunt maken met dezelfde hoeveelheid brandstof. Plus het fijne voordeel dat ze ook wat meer vermogen (power) hebben. De prijzen van diesel zijn lager dan benzine, en dankzij een dieselclausule zijn het de klanten van transportbedrijven die de verschillen voelen in hun portemonnee. Door al deze voordelen rijden een groot deel van de vrachtwagens op diesel en deze vraag zorgt er weer voor dat het aanbod groter is, en de prijzen lager.

De stijging in populariteit van elektrische vrachtwagens

Zoals we allemaal weten is het helaas slecht gesteld met het milieu en dit is een van de redenen dat het gebruik van elektrische voertuigen zonder uitstoot wordt gestimuleerd. Door het verbieden van (oudere) dieselvoertuigen in milieu- en LEZ (Lage Emissie Zones) wordt door de regering geprobeerd hier iets aan te doen.

Momenteel zijn er 15 gemeenten waar het niet is toegestaan om met een diesel vrachtwagen te rijden, waaronder Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. Ook in het buitenland gelden er beperkingen, zoals het doorvoerverbod van zware voertuigen in Duitsland.

Voor het stimuleren van elektrisch vrachtverkeer heeft de Nederlandse regering een Aanschafsubsidie Zero-Emissie Trucks (AanZET) in werking gesteld, met een totaal budget van 57,4 miljoen euro. Deze subsidie wordt verdeeld onder transportbedrijven en non-profitorganisaties die bedrijfswagens kopen.

Uiteraard is dit een van de redenen dat er door Nederlandse ondernemingen zoveel nieuwe vrachtwagens zijn gekocht met een elektrische motor. Hoewel het op de korte termijn zelfs met een subsidie een pak duurder is dan een dieselvrachtwagen, is het op de lange termijn een zinvolle investering dankzij de lage gebruikskosten. Zowel voor het opladen (in plaats van brandstof), evenals de kosten voor onderhoud en reparaties.

Bedrijven en stichtingen kunnen nog tot en met 29 december 2023 een aanvraag doen. Dertig miljoen van de pot is al verdeeld, aangezien de AanZet subsidie al binnen een dag leeg was, met subsidie percentages die variëren van:

-12,5% tot 20% voor grote ondernemingen,

-tussen de 19% en 28,5% voor middelgrote ondernemingen en

-van 25% tot 37% voor kleine ondernemingen en non-profits.

Voor de laatste categorie gaat het om maximale bedragen van €131.900 aan subsidie voor één wagen.

Tot slot

De grootste reden achter het aankopen van nieuwe bakwagens door Nederlandse bedrijven is de nieuwe subsidieregeling AanZET voor elektrische vrachtwagens. Hoewel een elektrische vrachtwagen bijna 4 keer zoveel kost als een diesel vrachtwagen, is het voor veel bedrijven een goede investering op de langere termijn. Zeker als je bedenkt dat een gemiddelde vrachtwagen ongeveer 1 op 3,5 rijdt, wat natuurlijk niet zoveel is als 1 op 1,3 voor Max Verstappen tijdens een GP.