Onderzoek: Nederlands pensioensysteem is weer beste ter wereld

Het Nederlandse pensioensysteem is weer de beste van de wereld, vinden het Amerikaanse adviesbureau Mercer en beleggersorganisatie CFA Institute. Afgelopen jaren stond Nederland wel vaker op de eerste plek van de index die de organisaties jaarlijks maken van pensioenstelsels wereldwijd, maar vorig jaar scoorde IJsland net iets beter.

Het pensioenstelsel in Nederland gaat veranderen. In plaats van een collectieve pensioenpot komen er grotendeels individuele potjes. Het Nederlandse pensioenstelsel is volgens Mercer en CFA Institute “goed in staat om uitstekende uitkeringen te bieden” tijdens de hervorming. Verder noemen de organisaties het toezicht op het Nederlandse pensioenstelsel goed en is de beleggingsportefeuille volgens Mercer en CFA Insitute goed op orde.

De hoge inflatie en stijgende rentes zorgen volgens Margaret Franklin van CFA Institute voor “aanzienlijke uitdagingen” voor pensioenregelingen. Ook zegt ze dat mensen een steeds belangrijkere rol gaan spelen in hun eigen pensioen.

IJsland staat op plek twee en Denemarken staat net als vorig jaar op de derde plaats. Helemaal onderaan staat Argentiniƫ. In de index zijn 47 pensioenstelsels vergeleken, 64 procent van de wereldbevolking valt volgens Mercer en CFA Institute onder een van deze stelsels.