Vliegtuigmotorenfabrikant Rolls-Royce schrapt tot 2500 banen

De Britse fabrikant van vliegtuigmotoren Rolls-Royce gaat wereldwijd tussen de 2000 en 2500 banen schrappen. De ontslagronde maakt deel uit van het plan van de begin dit jaar aangetreden topman Tufan Erginbilgic om het bedrijf efficiënter te maken. Bij het concern werken in totaal 42.000 mensen. Of er bij het Nederlandse dochterbedrijf Rolls-Royce Solutions Benelux in Dordrecht ook banen verloren gaan is nog niet bekend.

Onder het plan worden de technologie- en veiligheidsdivisies samengevoegd. Als gevolg daarvan zal hoofd technologie Grazia Vittadini het bedrijf in april 2024 verlaten. “Dit is een nieuwe stap in ons meerjarige transformatietraject om een goed presterende, competitieve, veerkrachtige en groeiende onderneming op te bouwen”, aldus Erginbilgic. Het plan moet ook zorgen voor verbeteringen op het gebied van inkoop en de kosten helpen te verlagen.

De motoren van Rolls-Royce worden onder meer gebruikt in de Airbus A350 en de Boeing 787, maar ook in schepen, onderzeeërs en bij de energieopwekking. Het concern heeft de afgelopen tien jaar meerdere reorganisaties ondergaan. Aan het begin van de coronapandemie in 2020 schrapte het bedrijf 9000 banen om te overleven.