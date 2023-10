EasyJet annuleert tot en met 6 november alle vluchten op Tel Aviv

Luchtvaartmaatschappij easyJet annuleert zeker tot en met maandag 6 november alle vluchten van en naar Tel Aviv in Israël, meldt een woordvoerster woensdag. Reden is de oorlog tussen Israël en de Palestijnse beweging Hamas. Voordat Hamas Israël zo’n anderhalve week geleden aanviel, vloog easyJet onder meer op Tel Aviv van en naar Schiphol en Londense luchthavens.

Maandag maakte easyJet bekend in elk geval tot en met woensdag niet van en naar Tel Aviv te vliegen. Passagiers worden volgens de woordvoerster op de hoogte gebracht en komen in aanmerking voor een terugbetaling, een voucher of een gratis overstap naar een andere vlucht. “We blijven de situatie nauwlettend volgen om, zodra dat mogelijk is, sommige lijndiensten te hervatten”, meldde de luchtvaartmaatschappij maandag.

KLM zei vorige week “tot nader order” niet naar Israël te vliegen. Transavia schrapt alle vluchten van en naar Tel Aviv tot en met 31 oktober. De Israëlische luchtvaartmaatschappij El Al vliegt nog wel tussen Schiphol en Tel Aviv.