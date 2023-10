Winkels BCC ook woensdag dicht na onrust faillissementsuitverkoop

Ook woensdag blijven alle winkels van BCC dicht, meldt de elektronicaketen op X. Dinsdag bleven de winkels ook al gesloten, omdat de faillissementsuitverkoop tot grote drukte had geleid en de keten zich zorgen maakte om de veiligheid van het personeel.

Het is niet bekend hoe lang de winkels nog dicht blijven. “Ik hoop dat ze weer veilig open kunnen gaan van de week”, zegt iemand namens de keten op X, voorheen Twitter, tegen mensen met vragen hierover. “In welke filialen wordt het vandaag weer knokken?” vroeg een gebruiker van X woensdag aan BCC. Daarop antwoordde BCC dat het bedrijf “in principe van plan is om in geen enkel filiaal te gaan knokken. Indien je toch graag een potje wilt knokken, kan ik je adviseren om een boksles te nemen.”

Curatoren Joris Lensink en Thijs Hekman willen doorgaans geen mediavragen beantwoorden. Wel lieten zij eerder weten dat ze een doorstart proberen te maken met BCC.

Maandag maakten de curatoren bekend dat via de webshop geen producten meer worden verkocht en dat de vestigingen van BCC een faillissementsuitverkoop hielden. Overgebleven producten werden verkochten tegen “sterk gereduceerde prijzen”. Een dag later stonden klanten echter voor dichte deuren. Op de ramen is een mededeling geplakt dat de winkels “wegens omstandigheden” gesloten zijn. RTL Z sprak dinsdag met medewerkers die anoniem wilden blijven. De medewerkers vertelden dat klanten “als gorilla’s op de ramen bonsden, showmodellen van de muren rukten” en personeelsleden hadden bedreigd.

Ook vorige maand bleven winkels van BCC tijdelijk dicht na onrust. Toen was de keten nog niet failliet, maar was al wel duidelijk dat het bedrijf in de financiële problemen zat. Topman Caspar Klinkhamer zei toen dat de emoties soms veel te hoog opliepen bij bijvoorbeeld het terugbrengen van aankopen. Hij kan nu geen commentaar meer geven, omdat hij door het bankroet niet meer betrokken is bij de keten.

Vorige maand ging BCC failliet. De keten met 58 locaties meldde toen dat het bedrijf te maken had met “aanhoudende en toenemende zware marktomstandigheden”. De elektronicamarkt zakte het jaar na corona in, volgens BCC. De keten kreeg het nog moeilijker door de hoge inflatie, de oorlog in Oekraïne, het gedaalde consumentenvertrouwen en de verminderde bestedingen van consumenten. Ook stegen de kosten voor BCC flink van onder meer lonen en de huur van panden. De keten kon die kosten naar eigen zeggen niet doorberekenen aan consumenten.