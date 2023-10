Banken schikken voor miljoenen met curatoren Imtech

Banken waaronder ABN AMRO en ING hebben een miljoenenschikking getroffen met de curatoren van het in 2015 failliet verklaarde installatiebedrijf Imtech. De curatoren probeerden al jaren om nog geld los te krijgen bij de banken. Nu hebben ze onder meer afgesproken dat er nog een contante betaling van 25 miljoen euro naar de boedel gaat.

Ook zijn afspraken gemaakt over de vrijgave van bepaalde depotbalansen ter waarde van 3,8 miljoen euro. Er zijn in totaal meer dan zestig geldschieters bij de schikking betrokken. Volgens de curatoren is dit goed nieuws voor schuldeisers, want zij zullen daardoor iets meer van hun geld terug kunnen zien.

Het gaat om een van de grootste faillissementen ooit in Nederland. Bij Imtech was in 2013 een groot boekhoudschandaal aan het licht gekomen. De onderneming verspeelde daarmee het vertrouwen van banken en beleggers en ging uiteindelijk in de zomer van 2015 failliet.

Na het bankroet hadden de curatoren en de geldschieters verschillende vorderingen richting elkaar. Door de schikking zijn de curatoren er naar eigen zeggen in geslaagd om een “potentieel complex geschil op te lossen, waardoor langdurige en kostbare gerechtelijke procedures zijn voorkomen”.