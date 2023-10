Bloomberg: ook Japanse toezichthouder start onderzoek naar Google

De Japanse mededingingswaakhond is een onderzoek begonnen of Google zijn marktpositie misbruikt om concurrerende diensten de weg af te snijden. Daarmee is er opnieuw een toezichthouder die de zakelijke praktijken van het techconcern bekijkt, meldt persbureau Bloomberg.

De Japanse autoriteiten richten zich bij hun onderzoek op beschuldigingen van mogelijke schendingen van de concurrentieregels, bevestigden bronnen binnen de toezichthouder aan Bloomberg. De Japanse zakenkrant Nikkei berichtte eerder al dat de waakhond wil weten of Google smartphonefabrikanten ten onrechte heeft gevraagd voorrang te geven aan zijn zoekdiensten op hun apparaten. Google in Japan was volgens Bloomberg niet bereikbaar voor commentaar.

Het Japanse onderzoek komt bovenop een antitrustzaak die de Verenigde Staten eerder hebben aangespannen tegen Google. Federale toezichthouders beschuldigen het dochterbedrijf van Alphabet ervan zijn dominantie te misbruiken om start-ups en grotere rivalen zoals Microsoft dwars te zitten. Google-topman Sundar Pichai zal in die grote zaak naar verwachting ergens in de komende weken een getuigenis afleggen.