Recordprijs van meer dan 60.000 euro voor kilogram goud

De prijs voor een kilogram goud steeg afgelopen weekend tot een nieuw record van 60.050 euro. Het vorige record in euro’s was in mei dit jaar. De gestegen goudprijs komt onder andere door de oorlog in Israël. Volgens Reinoud Bogert van goudspecialist Doijer en Kalff zit het edelmetaal al langer in een stijgende trend.

Bogert stelt dat de goudprijs de afgelopen tien jaar hard steeg door het monetaire beleid van centrale bankiers. Recent kwamen daar de spanningen in Oekraïne en het Midden-Oosten bij. “Het is deze cocktail die de goudprijs op een nieuw record heeft gezet”, aldus Bogert.

In onzekere tijden op de beurs zien beleggers in goud een veilige haven. Zo stamt het laatste record in Amerikaanse dollars uit augustus 2020, midden in de coronapandemie. Toen was de prijs van een troy ounce (31,1 gram) goud ruim 2075 dollar.

Ook in Amerikaanse dollars klimt de goudprijs de afgelopen weken omhoog, daar in de richting van de symbolische grens van 2000 dollar per troy ounce. Zover is het nog niet, want maandag halverwege de dag noteerde goud op 1980,40 dollar per troy ounce. Eerder dit jaar ging de goudprijs wel al door de grens van 2000 dollar.