ABN AMRO: uitgaven vakanties 55-plussers stijgen met miljarden

55-plussers gaan de komende jaren miljarden extra uitgeven aan vakanties, staat in een onderzoek van ABN AMRO in opdracht van reiskoepel ANVR. Volgens de bank komt dat vooral door de vergrijzing, waardoor deze groep steeds groter wordt, en doordat ze meer te besteden hebben.

De economen becijferen dat 55-plussers in 2027 zo’n 10,7 miljard uitgeven aan vakanties, dat is 3,5 miljard meer vergeleken met vorig jaar. Deze generatie heeft vaak meer te besteden omdat het gezin vaak bestaat uit tweeverdieners, waarvan de kinderen het huis uit zijn. “Hierdoor ontstaan mogelijkheden om verder te reizen, luxere accommodaties te kiezen en bijzondere ervaringen te zoeken. Dat leidt tot de opkomst van nieuwe reistrends onder oudere generaties, zoals actieve vakanties of culinaire reizen”, staat in het onderzoek.

Ook de populariteit van fietsvakanties groeit, mede door de opkomst van elektrische fietsen. ABN AMRO voorziet dat de uitgaven aan deze vakanties dit jaar voor het eerst de grens van 1 miljard euro passeren. Ruim de helft hiervan komt op het conto van 55-plussers. Hotels en vakantieparken spelen hier op in met het onderstrepen van fietsroutes langs hun locaties en het aanbieden van bewaakte fietsenstallingen voor elektrische fietsen.

ABN AMRO voorziet dat ook 65-plussers meer gaan uitgeven aan vakanties de komende jaren. Naar verwachting groeien de totale bestedingen van deze groep tot 2027 met 810 miljoen euro tot ruim 5 miljard euro. “Maar ook de vakantiebestedingen van de groep 55-64-jarigen – eerder nog ‘de verloren generatie’ genoemd – zitten stevig in de lift”, stellen de economen van de bank.

De 55-plussers zijn inmiddels goed voor 41 procent van alle toeristische overnachtingen in Europese hotels, vakantieparken en sterrencampings. Toeristen van 65 jaar en ouder zijn verantwoordelijk voor bijna een kwart van de toeristische overnachtingen.