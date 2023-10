Britse lokale overheden moeten stoppen met vierdaagse werkweek

De Britse overheid heeft donderdag tegen lokale overheden in Engeland gezegd dat ze alle proeven met een vierdaagse werkweek voor hun werknemers moeten beëindigen. Zo’n vierdaagse werkweek zou de slagkracht van die lokale overheden namelijk verkleinen en dan zouden de burgers geen waar krijgen voor hun belastinggeld.

Bij de proeven wordt de werkweek van medewerkers met 20 procent ingekort terwijl ze hun oude salaris behouden. Het idee was al in de praktijk gebracht door diverse bedrijven die beweren dat het de balans tussen werk en privéleven verbetert zonder de productiviteit te schaden. Maar de Britse overheid kijkt anders tegen de zaak aan.

“De regering maakt glashelder dat zij de invoering van de vierdaagse werkweek binnen de lokale overheidssector niet steunt”, stelt Lee Rowleyb die bij de regering in Londen gaat over lokaal bestuur. “Lokale autoriteiten die overwegen om het in te voeren, moeten dat niet doen. Degenen die het al hebben aangenomen, moeten deze praktijk onmiddellijk beëindigen.”

Het idee van een vierdaagse werkweek heeft zowel voor- als tegenstanders. Eerder dit jaar kwam nog naar voren uit een groot Brits onderzoek onder duizenden mensen dat een vierdaagse werkweek voor de meeste werknemers veel productiever is dan de traditionele werkweek van vijf dagen. “We kregen veel gelukkige mensen, mensen genoten er echt van”, zei professor Brendan Burchell van de Universiteit van Cambridge toen. “Ze vonden het echt een beloning om drie dagen weekend te hebben in plaats van twee.”