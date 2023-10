Weer minder klanten en bezorgde maaltijdboxen bij HelloFresh

HelloFresh heeft de afgelopen drie maanden opnieuw minder klanten en ingrediënten voor maaltijden bezorgd, meldt de bezorger van maaltijdboxen donderdag. Ook lag de omzet van het Duitse bedrijf lager. In het tweede kwartaal van dit jaar zag HelloFresh het aantal klanten en bestellingen en de opbrengsten ook al afnemen.

Het bedrijf meldt niet hoe het komt dat de aantallen en de opbrengsten opnieuw zijn gedaald. Mogelijk geven klanten minder geld uit aan het laten bezorgen van ingrediënten voor maaltijden vanwege onder meer de hoge inflatie. Maaltijdbezorgers als HelloFresh hadden hier eerder ook last van. In juli, augustus en september bestelden klanten van HelloFresh 28 miljoen maaltijdboxen, 3,6 procent minder dan in dezelfde drie maanden het jaar daarvoor. Toen plaatsen klanten ruim 29 miljoen bestellingen.

Afgelopen kwartaal had het bedrijf ruim 7 miljoen klanten, 5,9 procent minder dan een jaar eerder. De omzet daalde met 3 procent vergeleken met het derde kwartaal vorig jaar. Afgelopen drie maanden verdiende HelloFresh iets meer dan 1,8 miljard euro. Een jaar eerder lag de omzet nog op bijna 1,9 miljard euro.