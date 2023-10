Fonds: personeel BCC hoeft niet bang te zijn voor pensioengat

Medewerkers van de failliete elektronicaketen BCC hoeven zich geen zorgen te maken dat ze opeens met een pensioengat te maken kunnen krijgen. Dat zegt een woordvoerster van het Pensioenfonds Detailhandel na een bericht dat BCC al een jaar lang geen pensioenpremies meer zou afdragen aan het pensioenfonds.

“Het klopt dat BCC moeite had met het betalen van de pensioenpremies. Maar we hebben een betalingsregeling afgesproken met BCC. Daar heeft de keten tot het moment van faillissement aan voldaan. De deelnemers hoeven zich dus geen zorgen te maken”, geeft de woordvoerder aan. “De pensioenaanspraken blijven staan en de opbouw is doorgegaan.”

Volgens vakbond CNV zijn er leden bij BCC die zich zorgen maken over de pensioenpremies. Daarom is CNV-bestuurder Leon van der Elsen verhaal gaan halen bij de curatoren en die vertelden hem dat er nader onderzoek gedaan wordt of het bedrijf wel voldoende pensioenpremie afdroeg, bevestigt hij na berichtgeving van RTL Z.

De ruim duizend medewerkers van BCC hoeven zich ook volgens Van der Elsen geen zorgen te maken. “Dit is een verantwoordelijkheid van het pensioenfonds. Dat hoort een bedrijf er ook op te wijzen als er te weinig premie afgedragen wordt.”

BCC, met in totaal 58 filialen, ging in september failliet. Het bedrijf leed grote verliezen en had last van een ingezakte markt voor consumentenelektronica. Tegelijkertijd stegen de kosten voor het bedrijf.

Eerder op vrijdag werd bekend dat Mediamarkt verder wil met acht winkels van BCC. MediaMarkt meldde bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM) de winkels van BCC in Amsterdam, Barendrecht, Beek, Beverwijk, Delft, Hilversum, Nijmegen en Zoeterwoude over te willen nemen. Het is niet direct duidelijk wat dit betekent voor het personeel van die vestigingen.

Mediamarkt en de curatoren van BCC waren niet bereikbaar voor commentaar.