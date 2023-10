Rijkste vrouw Australië breidt invloed op lithium-markt uit

De rijkste vrouw van Australië, Gina Rinehart, is bezig in korte tijd uit te groeien tot een van de invloedrijkste spelers van de wereld op de markt van lithium, een grondstof die onmisbaar is in accu’s voor elektrische auto’s. Voor de tweede keer deze maand lijkt ze de overname van een grote lithiumproducent te dwarsbomen.

Het bedrijf van Rinehart, Hancock Prospecting, maakte vrijdag bekend dat het 18 procent van de aandelen in het Australische mijnbouwbedrijf Azure in handen heeft. Azure staat op het punt te worden overgenomen door een Chileense mijnbouwgigant. Met een minderheidsbelang van bijna 20 procent kan Rinehart het Chileense bod aanvechten.

Eerder deze maand lukte dat al bij de geplande overname van de Australische lithiumproducent Liontown, waarin het bedrijf van Rinehart een blokkerend minderheidsbelang van 19,9 procent had opgebouwd. De Amerikaanse overnamekandidaat Albemarle trok zijn miljardenbod daarna vanwege de ‘gerezen complicaties’ in.

Grondstoffen voor de vervaardiging van batterijen zoals lithium, kobalt en nikkel, zijn de afgelopen jaren snel duurder geworden omdat ze een cruciale rol spelen in de energietransitie. De waarde van lithiumbedrijven in Australië, samen met Chili de grootste lithiumproducent ter wereld, is als gevolg daarvan enorm gestegen.

Rinehart maakte fortuin met de handel in ijzererts, waaraan ze de bijnaam ‘Australische Iron Lady’ te danken heeft. Haar vermogen wordt geschat op bijna 25 miljard euro.

Ze is niet onomstreden. Rinehart staat bekend als klimaatscepticus, is een trouwe supporter van Donald Trump en wordt gevreesd vanwege haar meedogenloze onderhandelingsmethoden.