Weinig enthousiasme bij beleggers na recordwinsten in luchtvaart

De recordwinsten van luchtvaartconcerns Air France-KLM en British Airways-eigenaar IAG zorgden vrijdag niet voor veel enthousiasme bij beleggers. Zij lijken ervan uit te gaan dat het wel eens om een tijdelijke opleving kan gaan en vrezen dat de vooruitzichten voor de maatschappijen minder rooskleurig zijn. Daarentegen was Signify na het openen van de boeken wel een grote winnaar op de Amsterdamse beurs.

Air France-KLM beleefde deze zomer zijn beste kwartaal ooit en wist de nettowinst ruimschoots te verdubbelen. Topman Ben Smith sprak van een “solide kwartaal”. Het aandeel was aan het begin van de handelsdag desondanks de grootste daler in de MidKap, met een verlies van 7 procent. Later trok de koers wel bij en Air France-KLM ging met een plus van 0,4 procent het weekend in. De koers van IAG ging ook behoorlijk op en neer. De onderneming, waarbij onder meer ook het Spaanse Iberia hoort, verloor uiteindelijk 0,6 procent aan beurswaarde.

Wat meespeelt is dat kenners er eigenlijk al op hadden gerekend dat de Europese luchtvaart sterke kwartaalcijfers zou rapporteren, omdat consumenten zijn blijven reizen ondanks de hoge inflatie. De vooruitzichten worden echter vertroebeld door de stijgende olieprijzen als gevolg van conflicten in het Midden-Oosten en het risico van een recessie. “Bezorgdheid domineert het sentiment”, concludeert Neil Glynn, directeur van AIR Control Tower, een onderzoeksplatform voor luchtvaartmaatschappijen.

Signify werd evenwel dik 5 procent meer waard. Het verlichtingsbedrijf had afgelopen kwartaal opnieuw te maken met dalende verkopen door de aanhoudende zwakke Chinese markt. Volgens topman Eric Rondolat zag Signify de brutomarges echter verder herstellen.

In de AEX-index stond Universal Music Group (UMG) onderaan met een min van ruim 7 procent. Het muzieklabel verdiende afgelopen kwartaal goed aan artiesten als Taylor Swift en de Koreaanse jongensband SEVENTEEN. De omzet uit muziekdownloads ging wel omlaag. Dat gold ook voor de opbrengsten van muzieklicenties.

De hoofdindex op Beursplein 5 sloot 0,7 procent lager op 714,25 punten. De MidKap klom 0,4 procent tot 768,80 punten. De beurzen in Frankfurt en Londen daalden tot 0,9 procent. Parijs zakte 1,4 procent. Op de Franse beurs ging Sanofi bijna 19 procent onderuit. De farmaceut liet in zijn kwartaalbericht weten zijn divisie voor consumentengezondheid te willen afsplitsen en zich te richten op medicijnen en vaccins.

De euro was 1,0591 dollar waard, tegen 1,0532 dollar een dag eerder.