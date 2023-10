Aandacht voor ArcelorMittal en TomTom op Damrak

Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht maandag onder meer uit naar AEX-fonds ArcelorMittal, na de dodelijke mijnramp in Kazachstan. President Kassim-Zjomart Tokajev haalde afgelopen weekeinde hard uit naar het staalconcern, de eigenaar van de kolenmijn, en nationaliseerde ArcelorMittal Temirtau. ArcelorMittal bevestigde een voorlopige overeenkomst te hebben getekend over de nationalisatie van zijn Kazachse dochteronderneming.

Ook TomTom staat in de belangstelling. De navigatiespecialist gaat voor 50 miljoen euro aan eigen aandelen inkopen. Het aandeel Ajax zal daarnaast mogelijk bewegen op de aanhoudende malaise bij de beursgenoteerde voetbalclub. Ajax verloor zondag van PSV en zakte daardoor naar de laatste plaats in de Eredivisie.

De AEX-index koerst af op een licht hoger begin van de nieuwe drukke beursweek. In Amsterdam komen deze week onder meer Shell en ING met resultaten. Op Wall Street opent Apple later deze week de boeken. Ook gaat de aandacht uit naar het rentebesluit van de Amerikaanse Federal Reserve, dat woensdag op het programma staat. Beleggers hopen dat de Fed opnieuw een rentepauze houdt.

Vanwege het ingaan van de wintertijd in Europa gaat Wall Street deze week een uur eerder open en dicht. Volgende week gaat de wintertijd ook in de Verenigde Staten in en is het tijdsverschil tussen Amsterdam en New York weer zes uur.

Beleggers houden ook de ontwikkelingen rond de oorlog tussen Israƫl en Hamas in de gaten. Het heviger worden van het conflict drukte voor het weekend al op het beurssentiment. Zo ging Wall Street vrijdag overwegend omlaag, nadat het Israƫlische leger de operaties op de grond in de Gazastrook uitbreidde.

De Aziatische beurzen lieten maandag een gemengd beeld zien. De Nikkei in Tokio sloot 1 procent lager in afwachting van het rentebesluit van de Bank of Japan op dinsdag. De beurs in Sydney daalde 0,8 procent. Sterker dan verwachte Australische winkelverkopen wakkerde de vrees aan dat de centrale bank van het land volgende week de rente mogelijk toch zal verhogen. In Hongkong daalde HSBC 0,7 procent. De Britse bank zag de winst voor belastingen afgelopen kwartaal ruimschoots verdubbelen dankzij hogere rente-inkomsten. Ook gaat de bank voor 3 miljard dollar aan eigen aandelen inkopen.

De euro was 1,0565 dollar waard, tegen 1,0591 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,3 procent minder op 84,40 dollar. Brentolie werd 1,1 procent goedkoper op 89,47 dollar per vat.