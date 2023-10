Bedrijf achter betworld247.com krijgt boete van bijna 1 miljoen

Gokbedrijf MKC Limited, bekend van de website betworld247.com, heeft een boete gekregen van 900.000 euro van de Kansspelautoriteit (Ksa). Volgens de toezichthouder heeft het bedrijf in Nederland namelijk helemaal geen vergunning voor het aanbieden van onlinekansspelen.

De Kansspelautoriteit stelt dat bezoekers van betworld247.com bij een controle gewoon met Nederlandse adresgegevens een account konden aanmaken, konden inloggen en konden deelnemen aan gokspellen. Dat mag echter niet als een vergunning ontbreekt. Wat de onderneming had moeten doen was technische maatregelen nemen om deelnemers uit Nederland tegen te houden, bijvoorbeeld met een IP-blokkade. Maar dat was niet gebeurd. Ook wees niets er volgens de Ksa op dat de leeftijd van deelnemende spelers werd gecheckt.

“Bij MKC Limited konden spelers, zonder duidelijke identificatie, zelf een leeftijd invoeren. Dat betekent dat hun website ook toegankelijk is voor zeer kwetsbare, minderjarige spelers”, verklaart Ksa-topman RenĂ© Jansen. “Dit is een ernstig verwijtbaar feit, dat we ook hebben meegenomen als boeteverhogende factor”, zegt hij. “Het laat eens te meer zien dat er voor de veiligheid van spelers op de illegale markt in veel gevallen weinig aandacht lijkt te zijn.”

MKC Limited kan nog bezwaar maken tegen het besluit van de toezichthouder.