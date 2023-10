Laatste kans voor Chinees Evergrande om reddingsplan te maken

Het Chinese vastgoedconcern Evergrande krijgt een laatste kans om wat de grootste herstructurering ooit in China zou kunnen zijn, weer op de rails te krijgen. Het hooggerechtshof van Hongkong heeft namelijk een belangrijke zitting voor Evergrande uitgesteld tot 4 december, de laatste in een reeks vertragingen sinds de zaak vorig jaar van start ging.

“Dit is echt het laatste uitstel”, zei de rechter. Evergrande moet bij de volgende hoorzitting een concreet herstructureringsvoorstel om het bedrijf te redden hebben, anders zal er volgens de rechter “zeer waarschijnlijk” een bevel tot ontmanteling van het vastgoedconcern uitgaan.

Evergrande kwam eind 2021 in de problemen door hoge schulden en dreigde met een bankroet voor een schokgolf op de financiële markten te zorgen. Evergrande werd daarmee het symbool van de vastgoedcrisis in China. Het concern is nu bezig om met schuldeisers uit meerdere landen tot een akkoord te komen over het opschonen van de financiën.

“Het bedrijf heeft nu echt zijn laatste kans om een haalbaar voorstel in te dienen dat aanvaardbaar is voor mijn klanten”, reageert Neil McDonald, partner bij advocatenkantoor Kirkland & Ellis dat meerdere schuldeisers bijstaat. “We hopen dat het bedrijf de zeer duidelijke boodschap begrijpt die de rechter heeft gegeven: dat dit de laatste kans is.”

De problemen in de Chinese vastgoedsector beperken zich niet tot Evergrande. Vorige week werd bekend dat Country Garden, een van de grootste Chinese projectontwikkelaars, niet aan zijn financiële verplichtingen kan voldoen. Het concern had dertig dagen de tijd gekregen om alsnog rente op bepaalde obligaties te betalen, nadat het concern vorige maand al een eerdere betalingsdeadline had gemist.

Ook over andere vastgoedpartijen bestaan zorgen en de vrees voor een vastgoedzeepbel is ook nog niet verdwenen. Nog steeds staat China vol met lege, onverkoopbare of nooit afgemaakte flats. De Chinese autoriteiten hebben tot dusver tevergeefs geprobeerd de vastgoedmarkt nieuw leven in te blazen. De afgelopen maanden zijn aanbetalingseisen versoepeld en werd de hypotheekrente verlaagd. Tot dusver bleven de ingrepen zonder resultaat.