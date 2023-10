Adviesraad regering: bedrijventerreinen verduurzamen nauwelijks

De verduurzaming van bedrijventerreinen in Nederland komt nauwelijks van de grond, zegt de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) in een nieuw advies aan de regering. Bedrijventerreinen moeten volgens de adviesraad niet meer worden gezien als een stuk grond met bedrijfspanden, maar als een verzameling ondernemers die samen een geheel vormen. Voor veel verduurzamingsmaatregelen is samenwerken namelijk efficiƫnter, goedkoper of zelfs onmisbaar, schrijft de Rli.

Nu zijn ondernemers op slechts een op de vijf terreinen georganiseerd. “We zagen dat terreinen waarop georganiseerde samenwerking ontbreekt, de terreinen zijn waar gezamenlijke verduurzamingsmaatregelen blijven liggen”, zegt Rli-lid Erik Verhoef.

Uiteindelijk moeten bedrijven die hun locatie delen zich verplicht verenigen, vindt de Rli. Als ondernemers dit in 2030 nog niet zelf hebben gedaan moet de provincie dit regelen. Op termijn kunnen er ook straffende maatregelen komen, laat Verhoef weten. “Je kan alleen handhaven als er uiteindelijk ook een consequentie is. Boetes kunnen een logische vorm zijn”, zegt hij. Raadsvoorzitter Jan Jaap de Graeff verwacht echter niet dat een straf vaak nodig zal zijn.

Bedrijven moeten van de EU en Nederland verduurzamen om de klimaatdoelen te halen. Zo moeten productiebedrijven bijvoorbeeld minder broeikasgassen uitstoten. Om die doelen te kunnen halen, moeten ook bedrijventerreinen in Nederland meedoen, aldus Verhoef. “Een groot deel van de maakindustrie vindt plaats op bedrijventerreinen. Als die niet meegaan, ga je de doelen niet bereiken.

De overheid moet ondernemers op bedrijventerreinen onder meer helpen verduurzamen door wetten aan te passen. Sommige wetten staan volgens de Rli nu namelijk onderlinge samenwerking voor verduurzaming in de weg. De Elektriciteitswet werd volgens Verhoef in gesprekken met bedrijven vaak als voorbeeld genoemd. “Bedrijven op terreinen die zelf opgewekte energie met elkaar willen delen via een energiehub mogen van die wet niet zomaar onderling energie leveren.” De overheid moet er volgens hem voor zorgen dat dit deel van de wet geen belemmering meer vormt.

Veel bedrijventerreinen kunnen beter de overstap van fossiele energie naar elektriciteit maken in een energiehub en zo hun CO2-uitstoot flink verlagen, onderzocht ingenieursbureau Royal HaskoningDHV onlangs. In een energiehub kunnen ondernemers collectief een energieaansluiting nemen. De vraag en het aanbod naar stroom kunnen zij op elkaar afstemmen.