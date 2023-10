Budweiser-eigenaar verkoopt minder bier in VS na reclame-rel

Het Amerikaans-Belgische bierconcern Anheuser-Busch InBev (AB InBev) heeft in het derde kwartaal van dit jaar opnieuw minder bier verkocht in de Verenigde Staten. In het tweede kwartaal nam de omzet op de Amerikaanse markt ook flink af. Het moederbedrijf van Leffe, Hoegaarden, Jupiler, Corona en Budweiser raakte dit voorjaar in de VS in opspraak vanwege een reclamecampagne voor het merk Bud Light.

Voor die reclamecampagne werd samengewerkt met influencer en transgender persoon Dylan Mulvaney. Zij maakte in een onlinevideo reclame voor Bud Light. Conservatieve Amerikaanse opiniemakers riepen op het bier niet meer te kopen, waarna AB InBev de samenwerking met Mulvaney opzegde. Dat zette medestanders van de influencer aan tot een boycot van het bier, waarna de verkoop in de VS daalde.

Door de Amerikaanse controverse namen de verkopen in de VS dit kwartaal met 13,5 procent af. In het tweede kwartaal daalden de verkopen al met dik 10 procent. Dankzij prijsverhogingen wist het concern de opbrengst per hectoliter wel op te voeren, maar over het geheel genomen daalde de verkoop in Noord-Amerika meer dan verwacht.

Bierproducenten hebben de prijzen verhoogd om de stijgende grondstofkosten te compenseren, maar dat brengt het risico met zich mee dat consumenten overstappen op goedkoper bier. Dankzij de prijsverhoging zag AB InBev de wereldwijde omzet met 5 procent stijgen tot 15,6 miljard dollar. Het verkoopvolume daalde daarentegen met 3,4 procent.

Het bierconcern handhaafde verder zijn verwachting dat de winst dit jaar mer 4 tot 8 procent zal stijgen. Ook gaat het bedrijf voor 1 miljard dollar aan eigen aandelen inkopen.