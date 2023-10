Resultaten DSM-Firmenich en inflatie centraal op Damrak

Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht dinsdag uit naar de kwartaalresultaten van DSM-Firmenich. Het speciaalchemiebedrijf blijft last houden van een zwakke markt voor vitamines. De prijzen daarvoor liggen erg laag, en dat drukt de winst van het Nederlands- Zwitserse fusiebedrijf. Vooral de divisie die ingrediƫnten maakt voor diervoeder heeft last van de lage vitamineprijzen, die het gevolg zijn van een te groot aanbod en klanten die veel voorraden opmaken. Het concern zag daardoor de omzet en het resultaat dalen en werd ook iets negatiever over het hele jaar.

Ook wordt uitgekeken naar het inflatiecijfer van de eurozone over oktober. In september koelde de inflatie in het eurogebied af tot 4,3 procent. Het CBS maakte al bekend dat de prijzen in Nederland volgens de Europese rekenmethode deze maand met 1 procent zijn gedaald. In september daalden de prijzen al met 0,3 procent. Dat de inflatie negatief is, komt volgens het CBS volledig door de hoge energieprijzen vorig jaar. Die zijn nu een stuk lager dan in 2022.

De AEX-index koerst af op een licht hoger begin. De Aziatische aandelenmarkten lieten dinsdag een gemengd beeld zien. De Nikkei in Tokio sloot 0,5 procent hoger na het besluit van de Bank of Japan om de negatieve rente in het land te handhaven. De beurzen in Hongkong en Shanghai verloren 1,5 en 0,1 procent. In China is de omvangrijke industriesector deze maand weer gekrompen, na een nipte groei een maand eerder. Ook de mate van bedrijvigheid in de dienstensector nam af.

De chipbedrijven ASMI, Besi en ASML zullen mogelijk bewegen op de resultaten van Samsung. De Zuid-Koreaanse fabrikant van chips en mobiele telefoons boekte afgelopen kwartaal meer winst dan verwacht en voorziet een herstel in de chipmarkt volgend jaar.

Ook gaat de aandacht uit naar Randstad. Het uitzendbedrijf houdt dinsdag een beleggersdag en presenteerde een aantal nieuwe doelstellingen om de groei te versnellen.

Galapagos liet weten de Jyseleca-activiteiten over te dragen aan het Italiaanse Alfasigma. Het biotechnologiebedrijf zal daarvoor een vooruitbetaling ontvangen van 50 miljoen euro. Ook krijgt het bedrijf in totaal 120 miljoen euro aan latere betalingen die afhankelijk zijn van het bereiken van bepaalde doelstellingen en royalty’s op de Europese verkopen van ontstekingsremmer Jyseleca.

De euro bleef onveranderd op 1,0607 dollar. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,7 procent meer op 82,89 dollar. Brentolie werd 0,8 procent duurder op 88,12 dollar per vat.