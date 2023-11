Kipketen KFC krikt verkopen in Europa flink op

Kipketen KFC heeft zijn verkopen in Europa dit jaar tot nu toe met bijna een vijfde opgekrikt vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Dat is voor een deel nog te danken aan het herstel uit de coronapandemie, want begin 2022 waren er in verschillende landen nog lockdowns. Maar ook de laatste maanden wordt er beduidend meer verdiend met bijvoorbeeld Hot Wings, Zinger Burgers en Crispy Tenders.

Europa is goed voor ongeveer 12 procent van de wereldwijde omzet van de fastfoodketen. In de eerste drie kwartalen van het jaar lag de omzet hier 19 procent hoger, als wisselkoerseffecten buiten beschouwing worden gelaten. In het derde kwartaal was de groei wel afgezwakt, maar met 13 procent was de omzetgroei nog altijd stevig.

Van de grootste markten waar KFC actief is, liet alleen China (plus 16 procent) meer groei zien. Daar was een jaar geleden nog sprake van een streng coronabeleid, wat het lastig maakte voor de restaurants om goede omzet te draaien. Vandaar dat het voor de hand ligt dat daar nu meer herstel is te zien. De verkopen in thuismarkt de Verenigde Staten lagen even hoog als een jaar geleden.