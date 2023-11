Liander investeert ruim 4 miljard in uitbreiding elektriciteitsnet

Netbeheerder Liander gaat in de periode 2024-2026 voor een recordbedrag van ruim 4 miljard euro investeren in het uitbreiden en onderhouden van de elektriciteits- en gasnetten. Ook de andere Nederlandse netbeheerders presenteren woensdag hun meest ambitieuze investeringsplannen ooit, meldt Liander, de netbeheerder in Noord-Holland, Flevoland, Gelderland, Friesland en een deel van Zuid-Holland.

Het investeringsplan laat een toename zien van 16 procent ten opzichte van het vorige plan. Nederland zit in de grootste verbouwing van het energiesysteem en de ontwikkelingen gaan sneller dan netbeheerders de elektriciteitsnetten kunnen uitbreiden. Ondanks de fors toenemende investeringen lukt het met de huidige manier van werken en het huidige beschikbaar aantal technici niet om de klimaatdoelen te halen. Om aan de volledige vraag te voldoen, zou Liander tot en met 2033 25 procent meer werk moeten uitvoeren.

“Er liggen ambitieuze klimaatplannen”, zegt operationeel directeur Marlies Visser van Liander. “Maar de vraag naar elektriciteit groeit sneller dan het tempo waarin wij kunnen bijbouwen. Dat betekent dat prioriteiten moeten worden gesteld en we moeten accepteren dat niet Ć”lles op korte termijn mogelijk is. Tegelijkertijd is het essentieel dat de uitvoering wordt versneld.”

Die versnelling kan volgens Liander alleen door samen met netbeheerders, aannemers, opdrachtgevers en overheden anders te werken. In de Nationale Uitvoeringsagenda die woensdag door de gezamenlijke regionale netbeheerders is uitgebracht doen ze een aanzet hoe deze versnelling van nu tot 2035-2040 gerealiseerd kan worden en wordt perspectief geboden aan alle energiegebruikers, van industrie tot consument.

De elektriciteitsnetten staan onder druk doordat consumenten steeds vaker elektrisch rijden, verwarmen en koken. Ook grote industriƫle klanten elektrificeren hun fossiele processen op grote schaal. Op steeds meer plekken is de maximale capaciteit van het net daardoor bereikt of in zicht. Om te bepalen waar en wanneer de energie-infrastructuur wordt aangelegd, uitgebreid en onderhouden, publiceren de netbeheerders elke twee jaar hun investeringsplannen. Hierin staat welke projecten in de komende 10 jaar opgeleverd worden en hoeveel investeringen daarmee gemoeid zijn.