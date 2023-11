ING verdubbelt kwartaalwinst en gaat aandeelhouders flink belonen

ING heeft zijn kwartaalwinst meer dan verdubbeld en het financiële concern wil aandeelhouders laten meeprofiteren van het succes van de bank. Komende tijd gaat ING daarom voor 2,5 miljard euro aan aandelen inkopen, werd donderdag aangekondigd bij het naar buiten brengen van de kwartaalresultaten.

Onder de streep bleef bijna 2 miljard euro winst over, van 979 miljoen euro in de vergelijkbare periode vorig jaar. Volgens topman Steven van Rijswijk ging het “ondanks de afkoelende economie en te midden van polariserende geopolitieke ontwikkelingen, die een impact hadden op het ondernemers- en consumentenvertrouwen” toch goed met de bank. Dat komt met name door de gestegen rentes, waardoor ING hogere marges kan maken over bijvoorbeeld spaargeld. Ook gingen de provisie-inkomsten omhoog.

Het vertrouwen van de bank komt ook naar voren uit de lage kredietvoorzieningen. ING zette maar 183 miljoen euro opzij voor leningen die mogelijk nooit meer terugbetaald worden. Een jaar geleden ging nog 403 miljoen euro naar de stroppenpot.

De afname is opvallend, want De Nederlandsche Bank (DNB) waarschuwde vorige maand nog dat de risico’s voor banken toenemen door de snel gestegen leenkosten. DNB riep banken in Nederland ook op tot voorzichtigheid. Zij zouden in hun cijfers nu nog weinig merken van financiële problemen bij klanten. Maar dit zou zomaar kunnen veranderen, ook omdat de hogere rente doorgaans met vertraging doorwerkt in de financieringskosten van bedrijven en huishoudens. “Dit maakt banken kwetsbaar voor potentiële verliezen in de toekomst”, aldus DNB.