Cryptobeleggers optimistisch na vonnis Bankman-Fried

Optimisme overheerst in de cryptobranche na de veroordeling van Sam Bankman-Fried wegens fraude, donderdag in New York. Beleggers hopen dat na de uitspraak de rust in de cryptohandel terugkeert.

Bankman-Fried, oprichter van de failliete cryptobeurs FTX, hangt een gevangenisstraf van tientallen jaren boven het hoofd nu een jury hem schuldig heeft verklaard. Hoelang hij de cel in moet, wordt pas in het voorjaar bepaald. De voormalige miljardair verklaarde vlak na de uitspraak dat hij zijn veroordeling zal aanvechten.

De ondergang van FTX twee jaar geleden zorgde er mede voor dat de koers van de bitcoin naar de laagste prijs sinds 2020 dook. Maar dit jaar verdubbelde de bitcoin, veruit de grootste cryptomunt, alweer in prijs.

De veroordeling van Bankman-Fried markeert “het einde van een tijdperk”, liet Brian Mosoff, topman van crypto-investeerdeer Ether Capital weten aan persbureau Bloomberg. De “wilde dagen” zijn volgens hem voorbij.

“We moeten hiervan leren en verder gaan”, reageerde Paul Veradittakit van durfkapitaalbedrijf Pantera Capital. Hij hamert op scherpere regelgeving in de branche om soortgelijke situaties te voorkomen. Ook hij spreekt van een “keerpunt”.

Campbell Harvey, hoogleraar financiën aan de Duke University, verwacht dat de cryptomarkt alleen maar sterker wordt na het FTX-schandaal. “We leren, vaak op de harde manier, maar we leren. We moeten altijd aan het grote geheel denken: het verbeteren van onze financiële systeem, wat moet leiden tot financiële democratie en meer economische groei.”

Het faillissement van FTX lijkt investeerders niet huiveriger te hebben gemaakt. Verschillende grote financiële bedrijven, waaronder BlackRock, hebben onlangs aanvragen ingediend bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) om zogenoemde Bitcoin Exchanged Traded Funds (ETF’s) te verhandelen. Als de Amerikaanse beurswaakhond de aanvragen goedkeurt, wat nog lang niet vast staat, levert dat miljarden dollars aan extra cryptobeleggingen op.

De meeste cryptokoersen daalden licht na het vonnis, maar de verliezen bleven zeer beperkt. De koers van de bitcoin daalde kort na de uitspraak met 1 procent.