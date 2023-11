Drukte in vertrekhallen Schiphol door stroomstoring

Door een stroomstoring in een van de vertrekhallen is het vrijdagochtend op Schiphol drukker dan gewoonlijk. Dat bevestigt een zegsvrouw van de luchthaven na berichtgeving van onder meer De Telegraaf. De storing is inmiddels verholpen.

Rond 07.00 uur viel vrijdag de stroom kort uit in vertrekhal 3, waardoor reizigers en hun bagage niet ingecheckt konden worden. Zij moesten uitwijken naar de twee andere vertrekhallen en hierdoor ontstonden langere rijen. Volgens de zegsvrouw hoeven passagiers geen rekening te houden met extreme drukte. “Het is drukker dan normaal, maar er zijn geen extreem lange rijen.”

De luchthaven kan niet zeggen hoeveel reizigers de dupe werden van de stroomstoring. Ook is niet bekend of mensen hierdoor hun vlucht hebben gemist. De passagiers werden snel omgeleid, zegt de woordvoerder.

Om 08.30 uur werden de meeste processen weer opgestart in de vertrekhal, waar passagiers van onder meer luchtvaartmaatschappijen United Airlines, Emirates, Qatar Airways en easyJet gebruik van maken.