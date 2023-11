Uber verliest op voorzichtig Wall Street na resultaten

Uber behoorde dinsdag tot de verliezers op de aandelenbeurzen in New York. De Amerikaanse taxi- en bezorgdienst, die ook actief is in Nederland, boekte afgelopen kwartaal weer winst, na een miljardenverlies vorig jaar. Het aandeel verloor desondanks 2 procent.

Volgens Uber werden in het afgelopen kwartaal een kwart meer ritten gemaakt en liet ook maaltijdbezorgservice Uber Eats opnieuw groei zien. Topman Dara Khosrowshahi sprak van een “zeer sterk” kwartaal. Ook rekent het bedrijf op een verdere groei van de boekingen in het huidige kwartaal.

De aandacht ging ook uit naar WeWork. De aanbieder van gedeelde werkplekken heeft uitstel van betaling aangevraagd. De onderneming, die in 2019 door investeerders nog werd gewaardeerd op 47 miljard dollar, kampt al lange tijd met aanhoudende verliezen en twijfelde in augustus al aan het eigen voortbestaan. WeWork hoopt nog wel op een doorstart. Het bedrijf kreeg in 2021 een beursnotering en heeft sindsdien zo’n 98 procent van zijn waarde verloren. Het aandeel noteerde op 83 dollarcent voor het stilleggen van de handel op maandag.

De algehele stemming op Wall Street was terughoudend, na de forse koerswinsten van vorige week. Die volgden op de hoop dat de Amerikaanse centrale bank klaar is met het verhogen van de rente. President Neel Kashkari van de Federal Reserve Bank of Minneapolis zei echter in een interview met zakenkrant The Wall Street Journal dat de rente mogelijk toch nog een keer omhoog moet om de inflatie onder controle te krijgen.

Later op de dag zullen Fed-bestuurder Christopher Waller en John Williams, de baas van de New York Fed, nog toespraken houden. Fed-voorzitter Jerome Powell, die op woensdag spreekt, zal mogelijk ook verdere signalen afgeven over het toekomstige rentebeleid.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel 0,2 procent lager op 34.036 punten. De brede S&P 500 zakte 0,2 procent tot 4357 punten en techgraadmeter Nasdaq won 0,1 procent tot 13.531 punten.

TripAdvisor werd 5 procent meer waard. De reisadvieswebsite boekte afgelopen kwartaal meer omzet en winst dan analisten en beleggers hadden verwacht.

Het Nederlandse chipconcern NXP 1 procent na publicatie van de cijfers. Het bedrijf voldeed in het afgelopen kwartaal aan zijn eigen verwachtingen, maar bleef voorzichtig voor de rest van het jaar vanwege de uitdagende marktomstandigheden.