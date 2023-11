ABN AMRO: buffers voor slechtere tijden drukken op spaarrente

Nederlandse spaarders profiteren maar in beperkte mate van de hogere rente, terwijl banken miljardenwinsten maken. Maar dat komt volgens Robert Swaak, topman van ABN AMRO, omdat er buffers opgebouwd moeten worden voor slechtere tijden. “Als we praten over ‘overwinsten’ dan zou ik zeggen: kijk even naar de resultaten van de achterliggende jaren.”

Swaak zegt heel goed te begrijpen dat er een discussie op gang is gekomen over spaarrentes. “Maar we moeten ons realiseren dat wij ook een verantwoordelijkheid hebben voor een veilige en stabiele bank op lange termijn. Dat is belangrijk voor onze klanten, de aandeelhouders en de samenleving. De afgelopen jaren hebben we ook hele periodes gehad dat de winsten van banken achterbleven”, stelt Swaak in een toelichting op de kwartaalresultaten van de bank.

Dat had toen te maken met de extreem lage rente en zelfs een aantal jaren met een negatieve rente. “Dat zijn we toen pas op het laatst gaan doorberekenen aan spaarders. Nu hebben we een gezonde winstgevendheid en die is op lange termijn heel relevant. Het stelt ons in staat om kredieten en hypotheken te kunnen verstrekken en de transitie te financieren.” ABN AMRO behaalde over de eerste negen maanden van het jaar een nettowinst van 2,5 miljard euro, 42 procent meer ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Eind vorige maand kondigde de Autoriteit Consument & Markt (ACM) een onderzoek aan naar de ontwikkeling van spaarrentes en de concurrentie op de Nederlandse spaarmarkt. Het ministerie van Financiƫn had hierom gevraagd. De ACM wil weten waarom spaarrentes in Nederland achterblijven bij de rente van de Europese Centrale Bank (ECB).

De spaartarieven bij de drie grote banken ABN AMRO, ING en Rabobank liggen tussen de 1,5 en 1,7 procent. Die rentes gingen afgelopen jaar in stapjes omhoog vanaf nul. “De snelheid waarmee onze spaarrentes gestegen zijn hebben we nog nooit eerder gezien”, zegt ABN-topman Swaak. Of de rente de komende tijd verder omhooggaat wil hij niet zeggen. “Daar doe ik geen uitspraken over.”

Volgens de financiĆ«le vergelijkingssite Geld.nl is het wel duidelijk dat de concurrentie op de Nederlandse spaarmarkt niet goed werkt. “De meeste Nederlanders blijven sparen bij de drie grote banken en storten er nog elke maand geld bij. De banken krijgen het geld dus toch wel, waarom zouden ze dan een hogere rente bieden”, stelt deskundige Amanda Bulthuis. Volgens haar kunnen Nederlandse spaarders bij buitenlandse banken meer dan 3 procent rente krijgen.